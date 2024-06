Centenario del Sao Paulo

Ante Talleres, São Paulo tuvo su triunfo número 100 en la CONMEBOL Libertadores: los brasileños ganaron 2 a 0, superando a los argentinos en pases (456 a 376) y goles esperados (1.78 a 0.42).

El primer gol en el torneo internacional de Lucas Moura, de penalti y un golazo del mediocampista Luciano permitieron que el tricolor paulista garantizara la primera posición del cuadrangular, con 13 puntos y una diferencia de gol de +7.

Los brasileños, tres veces campeones de la Libertadores (1992, 1993, 2005), desplazaron de esa plaza a los argentinos, segundos con el mismo puntaje, pero peor diferencia anotadora (+4).

A 'La T', que no había caído en la competición, le bastaba un empate para garantizar el liderato. Necesitado de vencer para garantizar cerrar de local la llave de octavos, que se disputará en agosto, Sao Paulo buscó doblegar a Talleres aprovechando la velocidad de Rodrigo Nestor y Juan, así como el manejo del balón de Luciano y Lucas Moura.

A pesar de la posesión del balón de los locales, fueron los visitantes los que por poco abren la cuenta, en un tiro abajo de Valentín Depietri (20) neutralizado por el portero Rafael, convocado por Dorival Júnior para disputar la Copa América con la 'Canarinha'.

Zubeldía también habló del trabajo grupal en el club: "Soy sólo uno de muchos en el equipo. Aquí nadie gana el juego solo, solo trabajamos en equipo. Ellos son jugadores y yo soy el entrenador, cada uno hace su papel, aporta sus conocimientos. Gerentes también, empleados. Todo el mundo se está esforzando mucho. Néstor, nutricionista, masajista y departamento médico, resultó gravemente herido. Hay muy buenos empleados".

São Paulo, además de jugar seis finales, ya ganó tres Libertadores. Zubeldía habló de la vinculación del equipo con la competición sudamericana y valoró la historia, posicionando al club como favorito: "¿Cómo es que no sé qué es Sao Paulo?” A los cuatro años ya estaba en el campo de fútbol con mis hermanos mayores quienes me enseñaron a jugar. Iba a buscar agua. A los 11 años ya veía la Copa Libertadores y veía el Sao Paulo por televisión. He soñado con estar aquí desde que era pequeña. Sé mucho de historia, ¿cómo no saber lo que significa la Copa Libertadores para Sao Paulo? La historia pone al Sao Paulo como favorito, pero hay que formar un equipo, y no sólo por la historia. El equipo tiene que demostrar después del partido que somos candidatos. Históricamente, Sao Paulo siempre será uno de los favoritos".