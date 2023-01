Ceballos, un revulsivo a lo Isco

La aparición de Ceballos en Villarreal recuerda a la mejor temporada de Isco en el Real Madrid, cuando se consolidó como solución y cuarto centrocampista blanco En Betfair, la victoria del Madrid ante el Villarreal en Copa genera una tendencia muy positiva para ganar en San Mamés el domingo bajo la dirección de Ceballos

Ceballos puso patas arriba el partido de octavos de Copa del Real Madrid en Villarreal con su fantástica entrada en el campo cuando la eliminatoria parecía perdida (2-0 al descanso). El centrocampista salió del banquillo y fue capaz de asociarse, remangarse para robar y de aparecer para dar el pase decisivo cara a gol cuando sus compañeros no lo veían claro.

Con los titulares habituales en el medio imprecisos y con necesidad de descanso parecía inexplicable que Ancelotti estuviera condenando al ostracismo a un jugador con la calidad y la personalidad de Ceballos. En una plantilla en la que muchos suplentes habituales no parecen dar la talla y no están para echar una mano, destaca encontrar a un jugador que se ha dedicado a trabajar poniendo buena cara en espera de su oportunidad. Y ha llegado.

Según los pronósticos de Betfair, esta actuación de Ceballos, que ha guiado al Real Madrid hacia la victoria copera, ha inyectado de optimismo su visita a San Mamés. Que el Madrid gane en Bilbao el próximo domingo se paga a 2.4€ por euro apostado mientras que la victoria del Athletic Club se paga a 2.9€ por euro apostado. La tendencia a favor del conjunto blanco cotiza al alza para este choque. En San Mamés suele cotizar siempre a favor el equipo bilbaíno.

Ancelotti, como Zidane

El caso Ceballos tiene muchas similitudes con el de Isco en 2017. Cuando más se hablaba de su posible marcha del club blanco, como ocurrió con Ceballos el pasado verano, apareció la magia de sus botas para desvirtuar todos los rumores. Su fútbol enamoró como siempre lo había hecho en otras campañas, pero esta vez para conseguir algo muy ansiado en la entidad desde hace años: el título de Liga y más tarde, el de la Champions. Sus actuaciones ligueras fueron tan prodigiosas que se ganó también un puesto en el once europeo en esa alternancia entre plan A y plan B que puso en práctica Zidane. Al malagueño, todo sea dicho de paso, también le ayudó la lesión de Bale.

Aquella ocasión la competición doméstica no comenzó para Isco, al igual que ha pasado con Ceballos, como él hubiese deseado. Zidane repetía una y otra vez que si Benzema, Bale y Cristiano estaban disponibles no iba a variar el sistema. La BBC era intocable. Además, el brasileño Casemiro era vital para el equilibrio del equipo. Con las alineaciones así, Isco no tenía hueco. En las primeras 6 jornadas tan solo disputó 55 minutos y en el 10º partido solamente había jugado los noventa minutos en dos ocasiones, contra Alavés y Betis a domicilio.

Isco y Ceballos, vidas paralelas

El centrocampista español apenas estaba siendo protagonista, aunque a partir de dicha jornada comenzó a participar más. Tampoco llegó a completar encuentros enteros -dada la política de rotaciones del técnico francés- pero su papel fue creciendo y el equipo lo notó. El juego del Real Madrid se beneficiaba cuando el balón pasaba por sus botas. Se perdió un partido contra el Sevilla en el Pizjuán y contra el Barça en el Bernabéu. No fue casualidad que el conjunto madridista perdiese ambos, sin él sobre el campo.

Si hubo un jugador de la plantilla que se vio beneficiado por la mala suerte de algunos como Bale, ese fue Isco, como ahora puede serlo Ceballos con las bajas del conjunto blanco (véase la lesión de Tchouameni). La realidad fue que ese hueco que el malagueño no tenía en el once, de repente se abrió. Ceballos ahora parece aprovechar también su oportunidad y reforzar un centro del campo que parece agotado.

“No ha jugado lo que merecía”

Bale era indiscutible en el esquema 4-3-3 de Zidane y no había nada que negociar, a pesar de las constantes quejas de los aficionados madridistas que deseaban a Isco de titular. Estaba claro que solo había un puesto para los dos. La coincidencia era evidente cuando Bale podía jugar (en las primeras jornadas de Liga) e Isco era suplente o apenas jugaba.

Después, cambio de roles pero con el delantero en la enfermería blanca. Ceballos puede agarrarse a aquella temporada de Isco y ser el salvador de un Madrid renqueante. "Ceballos no ha jugado los minutos que merecía con sus entrenamientos". En el mes de abril del año pasado fue el propio Ancelotti el que reconoció su valía en rueda de prensa.