Carlos Alcaraz habla sobre la hierba y la revancha con Djokovic

"La próxima vez con Djokovic será diferente", anuncia con ambición el murciano El tenista español debuta mañana en Queen's ante el francés Fils y reconoce que en hierba tiene menos opciones de vencer al serbio

"Estoy deseando que llegue Wimbledon", dijo Novak Djokovic después de imponerse en Roland Garros. Un mensaje que recogió Carlos Alcaraz, quien también está deseando jugar el torneo birtánico pese a que es sabedor de su inferioridad sobre hierba y acaso por eso se ha tomado muy en serio su preparación para Wimbledon.

Así pues, el murciano se entrena desde el pasado sábado en la pistas de Queen's, torneo en el que debutará mañana y que podría servirle para recortar puntos en el ranking ATP a Djokovic. Si todo va bien, Alcaraz pasará un mes en Londres, donde ha alquilado una casa cerca del All England Club y convive con los miembros de su equipo y con su padre.

Alcaraz se enfrentará mañana al joven francés Arthur Fils, de 19 años y número 66 del mundo, que llega con más ritmo de encuentros en la superficie de hierba. Fils ha ganado este fin de semana en Queen's a Hugo Grener y Alexei Popyrin mientras que Alcaraz lleva un año sin jugar un partido en hierba.

"No he podido practicar mucho en casa porque no tenemos pistas de hierba. Tengo que adaptar mis movimientos y mis golpes a la hierba, pero estoy muy contento con los entrenamientos que he hecho aquí", declaró ayer el murciano.

Alcaraz rememoró su derrota en Paris, que aún le duele: "No me preparé del todo bien para ese partido contra Djokovic y cargué con una presión adicional. Hay gente que se cree que lo que me ocurrió contra Djokovic era una lesión, pero no fue así. Fueron rampas, algo muy normal en los tenistas. A los dos días ya estaba perfecto. La verdad es que no me preparé del todo para ese partido y cargué con una presión adicional que me hizo daño. La próxima vez con Djokovic será diferente. Tengo que aprender de lo que me ocurrió en París. Tengo que saber lidiar con la presión y los nervios mejor. He aprendido mucho de ese partido".

Djokovic no pierde un partido en Wimbledon desde 2017 por lo que es el claro favorito para volver a ganar el tercer Grand Slam de la temporada. Pero a Alcaraz no le asusta ese dato: "Siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy, pero aquí será más difícil. En hierba es cierto que es más complicado. Igual no tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito".