El cambio generacional que llega en ‘La Roja’

España apenas acaba de ganar su Cuarta Eurocopa y ya está pensando en el siguiente horizonte. Cosas de ver reflejada en esta generación los éxitos que ya lograron las pasadas. Aquella consecución de Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012 es reto que no se escapa al equipo de Luis de la Fuente. “Ahora a por el Mundial” fue de lo primero que dijo Nico Williams apenas terminada la final ante Inglaterra, con el premio MVP a mejor jugador del torneo todavía caliente en sus manos.

El extremo del Athletic fue una de las claves de este campeonato en el que la renovación generacional que él y otros compañeros protagonizaron dio un impulso a España con respecto al Mundial de Qatar. Sólo diez jugadores de los que convocó Luis Enrique estaban en la lista final de De la Fuente. Ahora está por ver del actual grupo que ha ganado la Euro, cuántos permanecen en la lista del Mundial de 2026. Porque, salvo sorpresa, aquella selección también podría ser protagonista de un cambio generacional.

La exigencia obligará a afinar más que nunca con las decisiones. Por de pronto, España ya es favorita a llevarse ese torneo en las apuestas de fútbol de Betfair, con una probabilidad implícita del 15% que le hace empatar con Francia en los pronósticos por dibujar una estrella más (para ‘La Roja’ sería la segunda) sobre su escudo.

Retiradas de los campeones

Del grupo que ahora ha arrasado en la Eurocopa, habrá forzadas por la edad. Es el caso de Jesús Navas, quien incluso podría dejar el fútbol a principios de año, cuando acabe su contrato con el Sevilla. Por edad, lo normal es que Nacho (34 años), Joselu (34 años) o incluso Ayoze Pérez (30 años) no continúen. Morata, otra de las dudas de este campeonato por sus declaraciones, parece que no dimitirá por ahora de ‘La Roja’, pero no es descartable que lo haga por el camino. A sus 31 años, todavía le queda cuerda, pero quizá no paciencia parara liderar este proyecto.

A partir de ahí, el resto del grupo es joven. Llamativamente joven. El mismo Nico tiene 21 primaveras solo. Toda la plantilla (veteranos incluidos) hace una media de 27,3 años. Así que hay futuro, pero también habrá rotaciones. Ahí las miradas se irán a la Selección que disputará en París este verano los JJOO, más que probable caladero de talentos que, a buen seguro, Luis de la Fuente irá metiendo poco a poco en la dinámica de la absoluta.

No obstante, el riojano fue entrenador de las inferiores y también seleccionador olímpico. De aquel grupo que lo acompañaron en Tokio 2021 repitieron en la Euro Unai Simón, Cucurella, Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dany Olmo y Oyarzabal, ahora en su mayoría piezas clave de la absoluta. Samu, Juanlu, Pubill, Barrios, Miguel… Así que del combinado de Santi Denia podrían salir también un buen puñado de jugadores que

acudan al Mundial. Hay ya varios candidatos destacados. Fermín López y Baena estarán en París tras precisamente haber ganado la Euro. Su escasa participación en el torneo les permitirá afrontar este ‘doblete’ sin riesgos de agotamientos extremos, como sí le pasó a Pedri en 2021.

En el lateral derecho, puesto que dejará vacante Navas (y para el que Carvajal es fijo), Juanlu (Sevilla) o Pubill (Almería) son candidatos de futuro. Pablo Barrios (Atlético), Miguel Gutiérrez (Girona), Samu (Atlético) o Aimar Oroz (Osasuna) son algunos de los futbolistas con mejor pinta y futuro para este combinado que jugará el Mundial en EEUU, México y Canadá. Todos ocupan posiciones por ahora bien cubiertas, pero en las que De la Fuente ha dejado claro que siempre está abierto a rotaciones, emerjan de las inferiores o de sus actuaciones en los clubes.

Una alta competencia de talento en la que será fundamental el concepto equipo por encima de las individualidades sin que el DNI y la edad sea impedimento. Por abajo (jóvenes) o por arriba (veteranos). Cabe recordar que de no haber medidado lesión, Isco (32 años) habría formado parte de esta selección española en la que Lucas Vázquez (33) también tuvo posibilidades de ir. El rendimiento por encima de todo. El grupo por encima de todo.