De Camacho a Mendy, la responsabilidad de ser lateral izquierdo en el Real Madrid

Ser lateral titular y asentarse durante varias temporadas en un club como el Real Madrid no es tarea sencilla. Más si cabe si cada 15 días te examinas delante de tu público, un Santiago Bernabéu que ha dictado sentencia sobre decenas de jugadores a lo largo de su historia. El fútbol ha evolucionado notablemente en los últimos años. No hace tanto los laterales simplemente eran futbolistas cuya labor era frenar a los extremos rivales y evitar que estos pisasen área rival. Sin embargo, a día de hoy son jugadores con mucho recorrido, poderosos en lo físico y capaces de subir y bajar constantemente. En Chamartín, pese a parecer una posición más, ha terminado convirtiéndose en mítica y por ella han pasado, de que Camacho o Gordillo ocupasen el carril del ‘3’, para que en los últimos tiempos Roberto Carlos, Marcelo o Mendy hayan sido los dueños de esa demarcación. Según las apuestas de Betfair, el Madrid vuelve a ser el claro favorito para lograr el título de Liga. La probabilidad implícita de que lo consigan alcanza el 69.44%.

Camacho, un fichaje para el Castilla que acabó siendo capitán

José Antonio Camacho marcó una época en el Real Madrid. El cuadro blanco se interesó por su fichaje cuando defendía los intereses del Albacete, y estampó su firma con los merengues para jugar en el filial. Sin embargo, su buen hacer en el ‘B’ le permitió dar el salto al primer equipo en su primera temporada a las órdenes de Luis Molowny. En su haber 577 partidos oficiales en los que marcó 11 goles y donde ganó hasta 18 títulos. A Camacho se le quedó la espina clavada de no haber conquistado la Copa de Europa. Si José Antonio Camacho fue uno de los primeros dueños del lateral, Rafael Gordillo fue el heredero en el carril zurdo. De perfil más ofensivo, anotó 27 tantos en 254 partidos, fue uno de los primeros laterales ‘modernos’ que pisaba campo contrario con mucha facilidad. Fue uno de los fichajes estrella de Ramón Mendoza y defendió la elástica merengue durante siete temporadas.

Roberto Carlos abrió el camino

El futbolista brasileño aterrizó en el Santiago Bernabéu en el verano de 1996. Lorenzo Sanz decidió firmar al futbolista por 6 millones de euros y se adueñó de un puesto durante once temporadas, hasta el año 2007. Roberto Carlos actuaba en el centro del campo en el Inter de Milán y pidió jugar como lateral para tener más recorrido. Todo un acierto para un jugador que marcó el camino de los que vinieron después como Marcelo. 527 partidos, 69 goles y 14 títulos son el palmarés de uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol. Sus poderosos lanzamientos de faltas quedarán en la retina de muchos aficionados.

Marcelo, un fichaje ganga que cogió el testigo

Hablar de la historia reciente del Real Madrid es hablar de Marcelo. De la mano de Ramón Calderón y Pedja Mijatovic llegó a Chamartín para formar parte de la primera plantilla merengue. ¿Su precio? Apenas 6.5 millones de euros que pagaron a Fluminense para hacerse con sus servicios. 25 títulos en 16 temporadas (cinco Champions League) logró con el Madrid para convertirse en uno de los jugadores más laureados de la historia de los madridistas.

Mendy, el lateral infalible sin sustituto

Su carácter, a menudo excesivamente frío, y su poco carisma no le harán ser recordado como ninguno de sus dos antecesores. Sin embargo, Ferland Mendy, el dueño del carril del ‘3’ es un futbolista infalible. Sus números así lo demuestran, ha disputado 38 encuentros de Liga como titular en el Santiago Bernabéu y no ha perdido ninguno: 28 victorias y 10 empates. El pasado curso jugó hasta 10 partidos de Champions League y tan solo fue regateado cuatro ocasiones. El Manchester City de Pep Guardiola con jugadores como Grealish, Foden o Doku no consiguió superarle. Su presencia en casa y en Liga asegura no perder. Es el talismán del Nuevo Santiago Bernabéu. El francés se ha impuesto en el casting a Fran García, podría salir cedido ante la falta de minutos, y ha alejado la llegada de Alphonso Davies. Carlo Ancelotti incluso a reconvertido a Camavinga como lateral y lo ha situado ahí cuando el galo no ha estado disponible. El ‘23’ es fundamental para el técnico italiano.