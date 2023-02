Un calvario sin final

Vitolo sigue sin salir del atolladero y acumula ya dos meses castigado por las constantes lesiones No aparece con la camiseta de Las Palmas dese el pasado 11 de diciembre, cuando jugó tan solo tres minutos

El extremo de la UD Las Palmas, Vitolo, no ve la luz al final del túnel: el jugador tan solo ha disputado 104 minutos de juego esta temporada repartidos en siete encuentros y no aparece, por lesión, desde el 11 diciembre en la derrota ante el Albacete.

El canario, que regresó a su casa para reencontrarse con su mejor versión tras un paso apático por el Getafe, no termina de ofrecer el rendimiento esperado y las lesiones le han lastrado por completo: tras nueve meses inactivo, las lesiones han seguido ensombreciendo el jugador todavía propiedad del Atlético de Madrid.

El ex del Sevilla llegó a préstamo a Getafe tras extender su contrato en 2021, pero no funcionó y el conjunto colchonero aceptó su salida a Gran Canaria: el jugador, salvo giro inesperado, regresará a final de temporada y su futuro es una incógnita.

Su regreso, una incógnita

Vitolo sigue apartado de los terrenos de juego y todavía no tiene fecha de regreso, tal y como explicó el entrenador de Las Palmas, García Pimienta: "No tiene presión y el chico está pasando un calvario. Cuando esté nos va a ayudar".

En esta línea, el ex entrenado de la cantera azulgrana reconoció que es pronto para aventurarse a una fecha en concreto: "Sigue con su proceso. No tenemos fechas para su vuelta. Por eso no puede decir fechas, porque no las sabemos".