Budimir, una pesadilla para el Real Madrid

La épica victoria de Osasuna ante el Real Madrid (2-1) volvió a dejar como uno de los grandes protagonistas a Ante Budimir. El croata abrió el marcador en el triunfo de los rojillos ante el cuadro blanco. De esta manera, el delantero sigue reafirmándose como una las grandes pesadillas del Real Madrid.

Ante Budimir se ha ganado a pulso un lugar en la cima de la historia, no solo reciente, de Osasuna. Y no únicamente por sus goles, sino por lo que representa para el club, tanto dentro como fuera del campo. Con el gol del pasado sábado, el delantero croata acumula cuatro goles en once partidos frente al Real Madrid en LaLiga, una cifra que ningún otro jugador del conjunto navarro ha superado en lo que va de siglo XXI.

Desde que aterrizó en Pamplona, el croata se ha convertido en una pieza clave del proyecto rojillo. No es un delantero mediático ni especialmente vistoso, pero sí uno de esos 'nueves' que hacen mejores a sus equipos. Trabajo constante, compromiso y goles cuando más se necesitan.

"Es un ejemplo por la mentalidad que tiene"

Lisci, entrenador a Osasuna, es el máximo sabedor de lo importante que es el jugador para el equipo. Tras terminar el encuentro, el técnico elogió a Budimir: "Es un ejemplo por la mentalidad que tiene. Sale súper tarde de Tajonar y llega muy pronto. Se cuida increíble y es un ejemplo, pero es un vestuario en el que todo el mundo es muy trabajador. Saben de la importancia del trabajo oscuro", sentenció.

En silencio, sin grandes focos, el delantero croata sigue agrandando su leyenda. Y si hay un rival que conoce bien su peligrosidad, ese es el Real Madrid.