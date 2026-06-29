De Bruyne y Lukaku agrandan su historia con Bélgica

Bélgica cerró la fase de grupos del Mundial con la sensación de haber ido de menos a más y con dos de sus grandes referentes escribiendo una nueva página en la historia de la selección. Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku volvieron a aparecer cuando el equipo más lo necesitaba y reforzaron su lugar entre los nombres más importantes del fútbol belga.

El camino no había sido sencillo. Bélgica arrancó con un empate ante Egipto y volvió a quedarse sin gol frente a Irán, dos resultados que dejaron dudas sobre su capacidad para imponer su talento en un grupo incómodo. La respuesta llegó en el último partido, con una victoria clara ante Nueva Zelanda que sirvió para sellar la clasificación y devolver confianza a una generación que todavía quiere competir por algo grande.

En ese contexto, De Bruyne volvió a demostrar su peso competitivo. El centrocampista se convirtió en el primer jugador en la historia de Bélgica que marca en tres ediciones diferentes de la Copa del Mundo, después de haber visto portería en 2014, 2018 y 2026. Su gol no solo tuvo valor en el marcador, sino también en la memoria de una selección que ha crecido alrededor de su talento durante más de una década.

Lukaku también agrandó su leyenda. Con seis tantos, superó a Marc Wilmots y pasó a ser el máximo goleador de Bélgica en la historia del Mundial. El delantero volvió a encontrar ese espacio que tantas veces ha convertido en castigo para las defensas rivales y dejó atrás una marca que durante años había sido una referencia para el fútbol de su país.

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Bélgica avanza con más alivio que brillantez, pero también con la certeza de que sus líderes siguen respondiendo. De Bruyne marca el ritmo y Lukaku sigue poniendo los goles. Dos futbolistas que han sostenido a la selección durante años y que, en este Mundial, vuelven a recordar que su historia con Bélgica todavía no está terminada.