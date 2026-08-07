Bruno Guimarães, del rival incómodo al motor del Arsenal

Bruno Guimarães está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Arsenal. De esta manera, el club londinense incorpora a un centrocampista que no solo ha sido una de las grandes referencias del Newcastle, sino también uno de los rivales que más ha exigido al equipo de Mikel Arteta desde que aterrizó en la Premier League.

El dato explica bien esa relación. Desde su debut en la competición en febrero de 2022, Bruno ha cubierto más distancia contra el Arsenal que frente a cualquier otro equipo, con 98,6 kilómetros. También ha ganado más duelos ante los gunners, con 71, y ha cometido más faltas contra ellos, con 17. Pocas estadísticas resumen mejor la intensidad con la que el brasileño ha competido cada partido frente al que ahora será su nuevo club, como detalla Opta.

El Arsenal ficha precisamente eso. Energía y presencia en los duelos y una capacidad enorme para sostener el centro del campo en partidos de máxima exigencia. Bruno Guimarães llega como una pieza pensada para elevar el nivel competitivo de un equipo que quiere seguir peleando por todos los títulos.

Su impacto en la Premier también va mucho más allá de los enfrentamientos directos con el Arsenal. Desde febrero de 2022, ningún jugador de la liga ha ganado más duelos que él, con 1.030, ni ha recibido más faltas, con 410. Además, entre los centrocampistas, solo Declan Rice ha recorrido más distancia que el brasileño. El inglés suma 1.703 kilómetros, mientras que Bruno alcanza los 1.641, según los datos del mismo Opta.

Esa comparación con Rice abre una de las grandes claves del fichaje. Arteta puede juntar a dos de los centrocampistas más físicos, constantes y fiables de la Premier. Uno ya era el eje del Arsenal. El otro llega para añadir agresividad, recorrido y una lectura distinta del juego.

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Bruno Guimarães pasa de ser un problema para el Arsenal a convertirse en una solución. Después de años midiendo su fútbol contra los gunners, ahora tendrá que poner esa misma intensidad al servicio del Emirates.