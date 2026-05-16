Bruno Fernandes rescata al United del naufragio

Hay jugadores que sostienen un proyecto y otros que directamente evitan que se derrumbe. En el Manchester United actual, Bruno Fernandes pertenece claramente al segundo grupo. Mientras Old Trafford vive otra temporada marcada por la inestabilidad, las dudas deportivas y la sensación de decadencia permanente, el portugués continúa produciendo fútbol casi en soledad.

Los números lo explican mejor que cualquier discurso: Bruno Fernandes ha repartido 11 asistencias en 15 partidos de Premier League desde que Michael Carrick asumió el mando en enero, dos más que cualquier otro futbolista de la competición.

El dato adquiere todavía más valor si se analiza el contexto. El United lleva meses atrapado en una crisis de identidad. Ni el cambio de entrenador ni las inversiones millonarias han servido para devolver al equipo a la pelea real por los grandes títulos. La presión institucional, las críticas constantes y la irregularidad competitiva han convertido cada jornada en un examen. Y, en medio de ese escenario, Bruno sigue apareciendo.

Porque el portugués no solo genera juego; también sostiene emocionalmente al equipo. Es el futbolista que más arriesga con balón, el que acelera las transiciones y el que interpreta antes que nadie dónde puede romperse un partido. Sus asistencias no son una estadística vacía: representan prácticamente la única vía creativa fiable de un United que sigue dependiendo demasiado de individualidades.

Mejor versión

La llegada de Michael Carrick ha coincidido con una versión todavía más productiva del exjugador del Sporting de Portugal. Con más libertad para moverse entre líneas y menos obligaciones defensivas, Bruno ha recuperado frescura en los últimos metros. El resultado es inmediato: más pases decisivos, más influencia y una sensación constante de peligro cada vez que recibe entre líneas.

Sin embargo, el gran problema del United es precisamente ese. Que un club construido históricamente desde lo colectivo necesite tanto de un solo jugador para sobrevivir. Mientras Bruno Fernandes mantiene al equipo conectado a los objetivos europeos, la sensación en Old Trafford es que el proyecto sigue lejos de encontrar una estructura sólida. Y eso convierte cada actuación del portugués en algo más que una exhibición: en una necesidad urgente para evitar otro año decepcionante.