Brahim, una ‘amenaza’ para Vinicius

El malagueño ha sabido aprovechar la baja de Vinicius para brillar y reclamar un espacio en el once del Real Madrid, ése que Ancelotti tiene reservado al ‘7’ Ante el Atlético de Madrid en la Supercopa fue clave para la histórica remontada blanca frente a un Vinicius al que todavía se le ve lejos de su mejor estado. Brahim es el único jugador de la plantilla merengue que ha marcado en todas las competiciones que ha disputado el equipo blanco. Hay debate madridista.

El Real Madrid (en general cualquier grande del fútbol mundial) es espacio abonado para debates intensos. A veces cainitas. No importa el objeto de la crítica. Que se lo pregunten a Zidane, Cristiano Ronaldo o el mismísimo Di Stéfano, sancionados en alguna ocasión durante su carrera merengue por el quizá excesivo ojo crítico del madridismo. Ahora esa mirada se posa en Vinicius Junior, más por mérito de otros que demérito propio.

El brasileño ha retornado de la lesión con dos partidos de actuación discreta (aunque ante el Atlético dio chispazos) que no le han impedido ser de la partida frente a un Brahim Díaz desatado. El joven malagueño (24 años) está aporreando con fuerza la puerta de la titularidad del Real Madrid. Y en su carrera hacia el once, no sería de extrañar que pusiera en riesgo la presencia de Vinicius.

Brahim, con mejor relación minutos goles

Con el gol que le hizo al Atlético en las semifinales de la Supercopa, ambos igualan en estadísticas. Llamativo. Brahim suma ya seis goles y tres asistencias, las mismas que ha logrado Vinicius, eso sí, en más minutos: Vini ha disputado 1.140 y Brahim, 826. Son 314 menos, casi tres partidos y medio menos. Brahim juega menos… pero golea con más frecuencia: un tanto cada 137 minutos frente a Vinicius, que hace un gol cada 190.

Este efecto empieza a ser importante para el Real Madrid. Por de pronto, este ex de Manchester City o Milan es el único jugador de la plantilla merengue que ha marcado en todas las competiciones: Supercopa, Copa del Rey, Champions y Liga.

Presencia gracias a Vini

El crecimiento de Brahim está lejos de toda duda. Lo suyo le ha costado. Porque Carlo Ancelotti, en el inicio de curso, apenas contaba con él. De hecho, entre el inicio de curso y el 8 de noviembre, cuando fue titular ante el Braga en Madrid, sólo disputó nueve partidos y apenas uno de titular… que no completó. Pese a su gol ante Las Palmas no aguantó una hora en el verde y fue sustituido en el 57’.

Fue entonces cuando llegó la lesión de Vinicius, que cayó el 17 de noviembre. Brahim aprovechó la ausencia para tener más presencia en los onces de su entrenador. Y con su electricidad y capacidad de ganar espacios en posiciones de ataque, incluso la del falso ‘9’, fue como le convenció. También con sus goles y asistencias. Desde ese partido de Champions frente al Braga (ahí también marcó), Brahim ha sido titular en ocho partidos de los once que ha disputado.

Un revolucionario eficaz

De esas tres suplencias, dos han coincidido con la vuelta de Vinicius. Como si Ancelotti le hubiera dejado claro que su rol va a ser de nuevo el del banquillo para revolucionar partidos. Por de pronto, ya le ha ganado a Joselu en ese rol. Ante el Atlético salió antes que el delantero y lo hizo para volcar el partido hacia el área de Oblak. Un buen rendimiento al que puso guinda con el quinto gol del Real Madrid, ése en el que dejó una imagen para el recuerdo: su sprint desde su propio campo para sacarle 15 metros al esloveno y marcar desde la línea de medios del atlético. Golazo. Partidazo.

Actuación brillante que hace que se reabra el debate. ¿Quién debería jugar ahora, Vinicius o Brahim? ¿Debería tener el español más presencia en lugar del brasileño? ¿Quizá debería ser otro el sacrificado y ver una línea de ataque Vincius – Brahim aunque los dos ocupen posiciones parecidas? Duda que a buen seguro rondan la cabeza de Carlo Ancelotti. Por ahora, el beneficiado es Vinicius, pero que el italiano pueda dudar es ya un triunfo para este jugador que a golpe de brillantes actuaciones se está ganando el derecho a ganar peso (y de qué manera) en este Real Madrid.