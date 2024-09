Su primer gol con el Celta hace el número 100 de Borja Iglesias en el fútbol profesional. El delantero se estrenó en la derrota ante el Villarreal (4-3). Su estreno fue inmejorable, puesto que también anotó su primer tanto como jugador del primer equipo. La culminación, con 31 años, del máximo goleador de la historia del filial. Se fue de Vigo como el máximo goleador histórico del filial céltico, con el que anotó 76 tantos y donde forjó el emblemático ‘Panda Team’.

Creció en Segunda División con 23 goles en una temporada y se consolidó en Primera con 56 tantos, más otros 20 en diferentes competiciones oficiales. Su gran rendimiento le permitió además adquirir la condición de internacional absoluto con la Selección Española. Por otra parte, Borja llega como vigente campeón de la Liga alemana, título que logró la pasada campaña con el Bayern Leverkusen.

El exdelantero del Betis volvió a marcar tras más de un año, aunque no sirvió para conseguir la victoria: "Es difícil de explicar. Para el aficionado habrá sido de disfrute y un poco a lo que nos lleva a nosotros, pues creo que un equipo valiente otra vez, intentando dominar a un equipo poderoso como es el Villarreal, con nuestros momentos, nuestras situaciones", valoraba el Panda.

Respondía con emoción el Panda tras ser preguntado por volver a marcar más de un año después: “La verdad es que mucho tiempo, la temporada pasada no hice gol. Son procesos, situaciones, rachas, aprendizajes. Me hubiese gustado marcar muchos en estos 400 días, pero estoy seguro que quedan muchos, que queda mucho que trabajar, mucho que disfrutar y este proceso y este tiempo me ha ayudado a vivir situaciones que me hacen aprender. Muy feliz, sobre todo por marcar con mi primer gol con el Celta".

Los 100 goles de Borja Iglesias:

23 Zaragoza (43 partidos)

23 Espanyol (46 partidos)

53 Betis (181 partidos)

0 Leverkusen (10 partidos)

1 Celta (7 partidos)

0 España (2 partidos)