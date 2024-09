Del blanco al amarillo

Dani Carvajal ha visto seis amarillas (incluyendo la doble frente a Alemania en la pasada Euro) en sus últimos 12 partidos con la selección española de fútbol, las mismas que en sus 38 encuentros anteriores con la selección (seis). El defensa del Real Madrid lleva ya 10 años jugando con España, sumando 50 partidos y fue capitán en Belgrado. El 4 de septiembre de 2014 debutaba con la selección en París.

El rendimiento de Carvajal, que en enero cumple los 33 años, ofrece una línea ascendente que ha hecho que sea el lateral indiscutible de De la Fuente y el mejor momento de su tremenda carrera deportiva.

Carvajal, con contrato firmado con el Real Madrid hasta el próximo verano, no quiere ni oír hablar de su retirada en estos momentos. El próximo mes de enero cumplirá 33 años y aún se ve con fútbol en sus botas pero sobre todo en sus piernas, algo primordial no sólo en el fútbol actual, sino en el estilo del leganense.

«Tengo contrato hasta el próximo verano. Ahora mismo no me planteo la retirada. Cuando decida no estar en el Real Madrid, no voy a jugar en Europa y las alternativas se reducen mucho», explicaba Dani Carvajal sobre su futuro más inmediato, teniendo claro que será una decisión, cuando se daba tomar, que hará de la mano con el club: «La relación que tengo con el club es muy transparente, muy clara. Si ambas partes están de acuerdo en continuar, espero quedarme aquí muchos años».