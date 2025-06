El Betis pone fin a su pesadilla

Se termina el gran 'culebrón' en la portería del Real Betis. Tras toda una temporada 'castigado' en la grada, Álvaro Valles ya es, oficialmente, nuevo portero de Heliópolis. El jugador andaluz ha abandonado Las Palmas y ha regresado al club de su vida.

Su fichaje por el club bético no ha sido nada fácil. El jugador, tras no renovar con la UD Las Palmas, se vio obligado a estar en la grada durante la pasada campaña, pero se mostró firme, aguantó el castigo y ahora, de una vez por todas, ha regresado al club de su vida.

Su fichaje no es solo una bendición para el guardameta, lo es también para su nuevo técnico. Tras una temporada llena de inestabilidad y poco nivel en la portería bética, Pellegrini podrá contar con un portero de categoría. La venta en mitad de la temporada de Rui Silva trastocó los planes del chileno y el nivel de Fran Vieites y Adrián Sanmiguel no fueron el esperado. El gallego disputó la Conference League (menos la final) y el ex del Liverpool la competición doméstica, pero ninguno de los dos ayudó a las aspiraciones béticas.

Con Vallés en portería, todo cambia. Tal y como cuenta el comunicado del club, el guardameta ha firmado con el Betis por las próximas cinco temporadas, hasta 2030. Pese a estar un año sin jugar, el bético no puede olvidar que se trata del portero revelación de la 2023-24, jugando 37 de los 38 encuentros ligueros.