Bernal revienta la estadística: un doblete de récord

El Barcelona se despidió de la Copa del Rey con una sensación extraña: ganó un partido enorme, pero no le alcanzó para cambiar el destino de la eliminatoria. En el 3-0 ante el Atlético de Madrid en la vuelta de semifinales, el equipo de Hansi Flick rozó una remontada que parecía imposible tras el 4-0 recibido en la ida, y terminó cayendo por un global de 4-3. En medio de esa noche de épica incompleta, apareció un nombre que ya no suena a futuro, sino a presente: Marc Bernal.

El centrocampista firmó dos goles y dejó un registro que lo coloca en la hemeroteca azulgrana: con 18 años y 281 días, Bernal es el jugador más joven del Barcelona en marcar un doblete en un mismo partido de Copa del Rey desde, al menos, la temporada 2013/14, según el dato difundido por Opta. No es una estadística decorativa: en un torneo donde la experiencia suele pesar, que un futbolista tan joven se eche el equipo a la espalda en una semifinal habla de personalidad y de un techo altísimo.

El partido se jugó al filo. El Barça salió como si el marcador no existiera, presionando arriba, acelerando las posesiones y encerrando al Atlético durante muchos tramos. Bernal abrió el camino y, más tarde, el 2-0 llegó desde el punto de penalti, transformado por Raphinha tras una acción sobre Pedri. Con el estadio empujando, el joven volvió a golpear en la segunda parte y puso el 3-0, dejando la remontada a solo un gol. Pero el Atlético resistió con oficio y con un papel clave de su portero, Juan Musso, que sostuvo a los rojiblancos cuando el partido se rompió.

Noticias relacionadas

Para Flick, la eliminación no ocultó la lectura positiva: el Barça mostró carácter y varios jóvenes dieron un paso al frente en el escenario más exigente. Y entre todos, Bernal salió reforzado. Formado en La Masia y ya integrado en dinámica de primer equipo, su noche copera no cambia el resultado final, pero sí deja un mensaje claro: el Barcelona tiene un nuevo nombre capaz de decidir partidos grandes… incluso antes de cumplir los 19.