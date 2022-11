Benzema se inspira en la leyenda de Fontaine para disipar dudas y brillar en el Mundial

En Betfair, se contempla como una posibilidad muy real que Benzema sea el máximo goleador del torneo sólo superado en favoritismo por tres jugadores A pesar de haber jugado sólo el 40% de los partidos con el Madrid esta temporada, su vaticinio para el Mundial queda intacto y no se resiente

Karim Benzema ha iniciado la temporada de manera bipolar. Entre algodones y premios. Entre lesiones y gloria. La de Vallecas en el último partido de la jornada es la octava ausencia esta temporada por ‘problemas físicos’ del vigente Balón de Oro.

Todo empezó en Glasgow, el 6 de septiembre, cuando en el arranque de una contra notó una molestia en la rodilla derecha. Parte médico: lesión en el músculo semitendinoso. Se perdió la visita del Mallorca (4-1), el derbi (1-2) y el partido de Champions frente al Leipzig (2-0). Jugó contra Osasuna... y ‘descansó' en Getafe (0-1). Parecieron desaparecer los fantasmas.

Pero volvieron en forma de “fatiga muscular”. Fue en la previa al Sevilla, cuando se ausentó en un entrenamiento y encendió las alarmas. El parte médico oficial revistió esas dos palabras. No jugó ante los de Sampaoli (3-1), tampoco viajó a Leipzig (3-2) y fue baja frente al Girona (1-1). Siete partidos sin Karim, que jugó 26 minutos ante el Celtic. Y ahora, ausente en Vallecas, el octavo. Benzema se ha perdido el 40% de los partidos del Madrid que van esta temporada (ocho, de 20, contando ya Vallecas). Sin embargo, todo este contexto no afecta a los pronósticos de Betfair para el Mundial donde el francés es protagonista destacado. Para Qatar no hay dudas.

Un Mundial para Benzema

Tras seis años de ausencia, Karim Benzema volvió a una convocatoria de la selección francesa en mayo de 2021. El delantero del Real Madrid fue por Didier Deschamps para la disputa de la Eurocopa, zanjando una polémica que se remonta a 2015. Ahora, con 34 años, el Mundial emerge como una oportunidad única de redimirse por ausencias pasadas y hacerlo, además, con un protagonismo notable.

Porque según los pronósticos de Betfair, que Benzema sea galardonado con el próximo Balón de Oro del Mundial no es opción descabellada. Se paga a 13€ por euro apostado, sólo superado en predicción por el trío del PSG: Mbappé, Messi y Neymar. En relación con la Bota de Oro que premia el máximo goleador del torneo, Benzema también se instala como el cuarto favorito y se paga a 13€ por euro apostado a que gana el premio. Harry Kane es el gran favorito y cotiza a 8€ por euro apostado a que es el máximo goleador en Qatar.

Una Francia lastimada

La lista de grandes nombres que no disputarán la Copa del Mundo sigue creciendo a medida que se acerca el arranque de la competición, y los que aún siguen en condiciones no quieren asumir más riesgos de la cuenta. Pogba, Timo Werner, Araújo... son muchos los que han tenido que renunciar, y los que siguen en condiciones no quieren seguir aumentando el listado de ausencias.

Hay una selección en concreto que llega con bastantes ausencias clave a la cita y esa es Francia. El combinado galo dirigido por Didier Deschamps aterrizará en Qatar con un 'boquete' en la medular, Pogba y Kanté están fuera de combate, y no quieren sustos de última hora. Ello, combinado al gran deseo de los futbolistas de representar a su país, ha dado lugar a estrategias conservadoras como las de Benzema y Mbappé.

Fontaine, la leyenda que permanece

Benzema se puede fijar como referencia a un mito como Just Fontaine. Como otros grandes jugadores tan solo tuvo la oportunidad de disputar un Mundial, pero fue suficiente para dejar una cifra récord que a día de hoy parece imposible de alcanzar. Un futbolista francés nacido en Marruecos que disputó el Mundial de 1958 en Suecia donde alcanzó la friolera, y hasta ahora inalcanzable cifra de 13 goles.

Tan solo necesitó seis encuentros para alcanzar una cifra a la que no se ha acercado absolutamente nadie. Fueron cuatro los goles que Fontaine le metió a la selección alemana en un partido para la historia, un hat-trick a Paraguay, dos dobletes tanto a Yugoslavia como a Irlanda del Norte y por último un gol a Escocia y otro a Brasil. Tenía para todo el mundo.

Por aquel entonces no se concedía una Bota de Oro al máximo realizador del campeonato, y cuentan que el único obsequio que recibió fue un fusil que le concedió un diario sueco. Además, Fontaine estuvo cerca de no competir en dicho Mundial consecuencia de una grave lesión de menisco que sufrió un año antes. Benzema puede inspirarse en historias como ésta para lucir su juego en Qatar.