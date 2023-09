Bellingham, pedigrí galáctico

El mediocampista del Real Madrid ha tenido mejor estreno en su equipo que algunos cracks como Zidane, Rivaldo o Figo en el campeonato español. En la comparativa goleadora con algunas figuras de las últimas décadas, sólo Cristiano Ronaldo, Messi y el primer Ronaldo le superan en números. El buen inicio de Liga de los merengues y de su nueva estrella le ha permitido mejorar incluso en los pronósticos a ser nuevo ganador de la Champions League.

Jude Bellingham es rara avis del fútbol moderno. Un cohete de rendimiento que desde que ha fichado por el Real Madrid ha roto barreras de tópicos inquebrantables hasta demostrar que el fútbol es maravilloso por imprevisible. Dice la tradición que los fichajes necesitan adaptación, que los ingleses no suelen acostumbrarse rápido a España y que los jóvenes sufren más que otros la presión de liderar proyectos. Nada de eso se puede aplicar a este chaval de 20 años que acumula ya cinco goles en seis partidos y sobre el que se está sosteniendo la capacidad goleadora del Real Madrid post Benzema. Palabras mayores a las que añadir los condicionantes del no fichaje de un ‘9’ titular y la lesión de Vinicius. Y pese a ello, el inglés rinde a altura galáctica.

Quizá por esa irrupción el Real Madrid mantiene sus favoritismos en los pronósticos de Betfair para ganar LaLiga (cuota 1.63) o es el tercer favorito a ganar la Champions (cuota 9.0). Incluso el propio Bellingham se cuela entre los posibles candidatos a ser el máximo goleador de la Champions con una cuota de 41.0, aunque Haaland, Kane y Mbappé lideran con cuotas que van desde el 2.0, hasta el 6.0 pasando por el 5.0.

¿Imposible? Quizá no tanto teniendo en cuenta que Bellingham ha tenido incluso mejor estreno que algunas mejores estrellas de LaLiga.

Bellingham vs Cristiano Ronaldo

Comparar a Bellingham con Cristiano Ronaldo son palabras mayores. Pero el inglés sostiene el ritmo inicial goleador del luso en su llegada al Real Madrid. Por ahora, Bellingham acumula cinco goles en cuatro partidos. En todos ha marcado. Similar a lo que hizo CR7 (entonces CR9) cuando se estrenó en competiciones oficiales con los blancos. El luso hizo seis goles en sus primeros seis partidos (uno de Champions, por cierto), con dos dobletes: al Zúrich en el Bernabéu y al Xerez también en casa. El portugués prolongó aquella racha viendo puerta al quinto partido contra el Villarreal. ¿Será capaz Bellingham de seguirle el ritmo?

Bellingham vs Messi

También palabras mayores la comparativa con Messi. Pero por ser Bellingham un joven valor, resulta llamativo ver cómo a su edad tiene un rendimiento a la altura de Leo. Para ser justos, la mirada quizá hay que hacerla no cuando Messi debuta en el Barça (17 añitos) sino cuando los dos compartían la misma edad, 20 años. En aquella temporada 2007-2008, Messi no tuvo tan buen inicio goleador como Bellingham. En los cuatro primeros partidos del argentino hizo tres goles. Dos de ellos, en un mismo partido ante el Sevilla. Claro que aquella racha la prolongó co cinco goles más en los siguientes cuatro encuentros. Bellingham, por el momento, sabe resistir la comparación.

Bellingham vs Zidane

Bellingham lleva el ‘5’ que un día fue para Zidane. Ambos juegan en posiciones similares, pero el inglés en su estreno como madridista está pisando mucha más área que un Zidane que se estrenó entre dudas y críticas. El galo no vio puerta en ninguno de sus cuatro primeros partidos, aunque luego marcó en cada uno de los cuatro siguientes para despejar aquellas incógnitas y demostrar que había mito por delante.

Bellingham vs Rivaldo

Rivaldo llegó a España con 24 años. Y en su estreno con el Dépor no fue un inicio tan espectacular como el de Bellingham. Su primer gol llegó a la tercera jornada y en las primeras cinco sólo hizo cuatro tantos. Mismo ritmo que un año después tuvo en el FC Barcelona, cuando fue fichado a golpe de talonario (4.000 millones de pesetas, unos 24 millones de euros) el último día del mercado estival. En sus primeros cuatro partidos como culé hizo tres goles.

Bellingham vs Ronaldo

Ronaldo Nazario tuvo dos etapas en España. En la primera calca algunos de los parámetros de Bellingham. Cuando lo fichó el FC Barcelona procedente del PSV Eindhoven, O Fenómeno (entonces no era llamado así) también tenía 20 años y sobre él descansaba la esperanza del futuro culé. Cumplió de sobra. En números goleadores, hizo cuatro goles en los cuatro primeros partidos de Liga, uno menos que Bellingham. Claro que para entonces ya había dejado la famosa ‘elástica’ a Geli en la Supercopa de España ante el Atlético. Ampliando el foco, Ronaldo hizo en sus primeros 14 partidos oficiales con el FC Barcelona 17 tantos. Brutal. Luego en su segunda etapa, ya con el Real Madrid, redebutó con menos tino. En su primer partido hizo dos goles (ante el Alavés), pero después necesitó siete partidos más para ver de nuevo puerta.

Bellingham vs Figo

Figo se estrenó en LaLiga con el FC Barcelona con 23 años, tres más que Bellingham, y pese a que llegó al Camp Nou con fama más de asistente que de goleador, tuvo un buen inicio ante las metas rivales. El luso hizo cuatro goles en sus primeros cuatro partidos oficiales (en uno marcó dos tantos) para cerrar aquel primer curso de culé con ocho goles. La mitad los consiguió en su inicio de temporada.