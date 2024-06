Bellingham, Guler, Musiala, Pedri… la Next Gen avisa en la Eurocopa

La Eurocopa de 2024 se está resolviendo en sus primeros pasos como un torneo histórico. No sólo por la evolución de un comienzo fulgurante (sirva como ejemplo que la primera jornada no tuvo ni un empate a cero), sino porque está siendo el escaparate de un buen puñado de récords, muchos vinculados a jugadores jóvenes que empiezan a romper tendencias para ser ya no una promesa de futuro, sino la realidad del presente. Ése que empieza a pelearse por saber quiénes serán sus nuevos ídolos tras los años de dominio de Messi y Cristiano Ronaldo.

En esta Euro sobran los candidatos. Es el torneo de la Next Generation. Comenzando por la selección favorita a ganar el torneo. En las apuestas de Betfair, Inglaterra y Francia comparten este cartel, con un 22% de probabilidades implícitas para ambos. Sus equipos lucen como virtudes juventud a rabiar.

‘Veteranos’ como Bellingham o Güler

En los Pross, el ejemplo más llamativo es el de Jude Bellingham. Con 20 años, ejerce como si fuera un veterano más cerca de los 30. De hecho, en la historia de las Eurocopas, es el segundo debutante más joven. Cuando se estrenó en 2021 tenía apenas 17 años. Ahora, tres más tarde, luce currículum de estrella (su reciente Champions por ejemplo) y galones de algo más. Líder y referente. Y eso que todavía podría estar jugando torneos sub-21. Espectacular.

También lo de Arda Güler, compañero de Bellingham en el Real Madrid y futbolista mayúsculo que apenas ha jugado con los blancos. Aún así, cuando lo ha hecho, ha desplegado brillos de estrella. Su media con los blancos es de un gol cada 73’ minutos. En total, este mediapunta de 19 años ha anotado seis dianas vestido de blanco.

Ninguna como la que le hizo estrenarse en esta Euro, un zapatazo de zurda que coló en la escuadra de Georgia y que apunta a ser uno de los goles del torneo. Habrá que ver si le da a Turquía para romper su barrera histórica de las semifinales que alcanzó en 2008. Alemania fue su verdugo.

Hasta, mínimo, esa fase pretende llegar una Francia que es también favorita también por su sangre joven. Ahí también es noticia el Real Madrid, que aporta el futbolista más joven de ‘Les Bleus’ que ha jugado en la actual Eurocopa. Es Eduardo Camavinga, quien, a sus 21 años, también luce despliegue de veterano. No obstante, suma ya dos Champions desde que en 2021 lo fichó el Real Madrid. Desde entonces ha ido cogiendo vuelo y peso con los blancos que también luce en la selección, aunque para Deschamps todavía no sea titular fijo Lo será con el paso de los años.

Cracks conocidos… y desconocidos

Estos tres cracks son ya figuras consolidadas. También famosas. No son los únicos. Saka (Inglaterra), Gvardiol (Croacia), Simons (Holanda), Musiala (Alemania), Hojlund (Dinamarca), Conceiçao (Portugal) o Pedri y Nico Williams (España) ejercen de estrellas firmes. Pero también en este campeonato se están destapando otros jugadores debajo del radar que llaman la atención por su juego y juventud.

El esloveno Sesko (21 años) dejó grandes sensaciones ante Dinamarca. Verbruggen, portero de Holanda (21 años) evitó un resultado catastrófico ante Polonia en el debut. Pavlovic, central de Serbia (23 años) secó a Kane ante Inglaterra y Doku (22 años) revolucionó el Bélgica – Eslovaquia con su entrada, aunque no fue suficiente para que los suyos evitaran la derrota. Un elenco de grandes jugadores jóvenes que marcan la tendencia de un futuro que es suyo. Como el presente. La Next Gen ya está aquí.