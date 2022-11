Bélgica no responde

El combinado de Roberto Martínez se vio sorprendida por Marruecos Ha perdido siete de sus últimos 19 encuentros entre todas las competiciones

La Bélgica de Roberto Martínez tropezó de forma sorprendente ante Marruecos y se complica la vida de cara a la última jornada de la fase de grupos, donde se jugará el todo por el todo ante la vigente campeona del mundo: la Croacia de Luka Modric.

El combinado europeo, que llegaba a la cita mundialista con cuentas pendientes y en la que puede ser la última gran aparición de esta generación dorada, depende, pese a todo, de sí misma: una victoria ante el conjunto balcánica la clasificaría como primer o segunda, siempre en función de lo que pase entre Marruecos y Canadá.

La semifinalista en el Mundial de Rusia 2018 no cumplió los pronósticos tampoco en la pasada Eurocopa y esta podría ser la última gran oportunidad de hacer historia: siempre entre las aspirantes, Bélgica ha estado lejos del título en todas las grandes competiciones.

Bélgica no aparece entre las favoritas al título, pero sí entre esa ristra de alternativas que podrían dar la sorpresa como, por ejemplo, Uruguay, Países Bajos o Portugal. Jugadores como De Bruyne o Hazard invitan a no dejar de soñar.

7 - Belgium have lost seven of their last 19 matches in all competitions (W9 D3), as many defeats as they’d suffered across their previous 74 games combined (W57 D10). Alarming. pic.twitter.com/4c3WzLI6DJ