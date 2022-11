Bélgica, fuera según los pronósticos y con el futuro de Roberto Martínez mirando a LaLiga

En Betfair, la selección belga pasa de estar entre las cinco favoritas para ganar el Mundial a caer a la undécima posición y generar peor presagio que Marruecos Roberto Martínez sonó con fuerza para ser el sustituto de Ronald Koeman en el Barcelona y su marcha de Bélgica podría situarle muy cerca de LaLiga

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, afirmó que tuvieron su “peor actuación”, desde el concepto técnico, en la victoria 1-0 ante Canadá, en el debut por el grupo F del Mundial de Qatar 2022 y eso que todavía no se había producido la derrota ante Marruecos en su segundo partido del Mundial. “Técnicamente puede ser que haya sido nuestra peor actuación, el peor partido, aunque nos hayamos llevado la victoria”, señaló Martínez en conferencia de prensa desde el estadio Ahmad Bin Ali de Rayán.

“Estamos frustrados porque no encontramos soluciones dentro del campo. Canadá ha jugado muy bien y nosotros no. En cierto sentido, hemos jugado al estilo de ellos”, apuntó Martínez. La realidad es que todo indica a que asoma un cambio de ciclo en Bélgica, y bien podría terminar con la etapa del técnico español en Bruselas. Según los pronósticos de Betfair, la tendencia para los diablos rojos es cada vez más negativa y no genera un buen presagio.

Marruecos pasa por delante

Que Bélgica se clasifiqué en su grupo ya se instala con peor predicción que Marruecos y cotiza a 4.2€ por euro apostado a que lo logra frente a los 2.88€ por euro apostado de la selección centroafricana. Bélgica, en la segunda mitad ante Marruecos, se cayó tras los cambios. Hazard aguantó hasta la hora de partido, y ahí se acabaron las buenas intenciones de los belgas. Marruecos, poco a poco, iba amenazando la portería de Courtois y ganó el partido.

Muchos factores invitan a que esta generación belga (que de pasar a octavos podría ser rival de España) puede decir adiós antes de tiempo. El mal estado de forma de muchas estrellas y quizá ya la última oportunidad de un elenco de futbolistas que prometía conseguir el primer título de la historia de su país se esfuma o tiene pinta de hacerlo. Según los pronósticos de Betfair, que Bélgica gane el Mundial se paga a 61€ por euro apostado y caído a la undécima posición cuando estaba quinta en las predicciones antes del comienzo del torneo.

¿También el fin de Roberto Martínez?

Roberto Martínez podría poner por fin rumbo a España después de muchísimos rumores sobre su futuro en los últimos tiempos. El técnico catalán ha desarrollado toda su carrera en los banquillos en Inglaterra y luego Bélgica pero aún no ha dirigido a ningún club en su país de origen. En medio de la crisis del Barcelona, siempre sonó su nombre como uno de los elegidos para el banquillo culé y quizá el final de la etapa en Bélgica le mueve a buscar acomodo en LaLiga.

El cruce entre De Bruyne y Vertonghen

El ambiente en Bélgica está cada vez más enrarecido. Hace algunos días, salió a luz una polémica entrevista que brindó Kevin De Bruyne, la estrella del equipo, sobre las oportunidades de salir campeón en el Mundial de Qatar 2022: "No hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores clave. Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que vienen, pero no están al nivel que otros jugadores estaban en 2018. Nos veo más como un equipo extraño". La derrota ante Marruecos de este domingo agudizó las críticas por el mal juego y Jan Vertonghen le contestó.

“También somos demasiado viejos adelante”

El central belga contestó a De Bruyne: “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante”. Lógicamente, la frase del centrocampista del Manchester City no habría caído bien entre sus compañeros. Sobre todo, en aquellos que están en la etapa final de su carrera como Vertonghen, que a sus 35 años volvió al fútbol de su país: "Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza, cosas que no debería decir fuera del vestuario", expresó sobre los dichos de De Bruyne.