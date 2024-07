Bélgica dice adiós a su generación de oro… en blanco

Francia tuvo que sufrir, pero ya está en cuartos de final. Los de Didier Deschamps cumplieron con el guion y dejaron por el camino a una Bélgica combativa pero que apenas inquietó la portería de Maignan. Los de Tedesco se despiden del torneo europeo con una sensación amarga y con el más que probable adiós de una generación de oro que no ha conseguido lograr ningún título. La presencia de Lukaku y de Kevin de Bruyne, entre otros, es una incógnita de cara a futuros torneos.

Mientras tanto, Francia avanza y ya está entre las ocho mejores selecciones del campeonato. La selección gala se medirá ahora en cuartos de final a la Portugal de Cristiano Ronaldo y los pronósticos de fútbol de Betfair sitúan con ventaja a los de Didier Deschamps con una cuota implícita del 44,44%, mientras que los lusos tienen un 33.33%. Será una de las eliminatorias más emocionantes de esta edición.

La eterna candidata se apaga

El talento de la selección de Bélgica en los últimos años es incuestionable. Con Roberto Martínez al frente, Los Diablos Rojos han estado entre los grandes favoritos para buscar un título que siempre se les ha resistido. De Bruyne y Lukaku, escoltados por actores secundarios como Trossard, Openda o Doku, han sido incapaces de lograr un trofeo en una gran cita europea.

El jugador del Manchester City, Kevin de Bruyne, fue cuestionado en la rueda de prensa posterior al partido contra Francia acerca de por qué esta generación dorada no ha llegado a ganar nunca ningún título y el ‘7’ no se mordió la lengua: “¿Crees que Alemania, España, Francia o Inglaterra no han tenido generaciones doradas?”. Mientras se marchaba, su rostro evidenció que la pregunta no le había gustado e incluso, entre dientes, añadió un “estúpido”. No está del todo claro que De Bruyne, 33 años, quiera seguir defendiendo los colores de su país.

Sin presencia ofensiva

El Mundial de Brasil disputado en el año 2014 vislumbrada un escenario donde Bélgica podría pelear de tú a tú ante las mejores en los grandes torneos. Sin embargo, una década después se esfuma un sueño de todo un país. En las dos últimas Eurocopas los belgas habían sido capaces de alcanzar los cuartos de final, y en Alemania ni tan siquiera han podido igualar ese registro. El cambio generacional, Hazard y Courtois ya son historia para Los Diablos Rojos, se ha hecho patente en un torneo donde De Bruyne, Lukaku o Doku no han sido capaces de echarse el equipo a la espalda. Ni tan siquiera la llegada de Tedesco, el nuevo seleccionador, ha sido capaz de cambiar el rumbo de una generación que estaba llamada a conseguir grandes éxitos.

Dos goles en cuatro partidos, los dos ante Rumanía, es el bagaje de un conjunto que en octavos de final ante Francia tan solo fue capaz de chutar en cinco ocasiones en todo el partido. Maignan tan solo tuvo que detener dos disparos, uno de Lukaku y otro de De Bruyne.

Sin goles no hay paraíso. El futuro de Bélgica pasa por una nueva generación.

Lukaku, negado de cara al gol Una vez más, la referencia ofensiva de Los Diablos Rojos en ataque ha sido Romelu Lukaku. A sus 31 años, el delantero del Chelsea ha sido titular en todos los partidos que los belgas han jugado en esta Eurocopa. Tiempo suficiente para celebrar tres goles… de los cuales ninguno de ellos ha subido al marcador. Tres dianas, tres revisiones del VAR y cero tantos concedidos. De la euforia a la frustración en un torneo donde el ‘9’ quería redimirse de su último gran torneo con Bélgica, cayeron en la Liga de Naciones ante Francia en 2021, y perdieron en las semifinales del Mundial de 2018 ante los galos. Ni tan siquiera una fase de clasificación de sobresaliente, 14 goles en ocho encuentros, ha librado a Lukaku del gafe. El ‘Búfalo’ ha acabado la Euro a cero y Bélgica ha echado en falta los goles de su ‘killer’.