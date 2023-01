¿Un Barcelona inmune a los tropiezos?

A pesar de la espectacular temporada del Arsenal en Premier, el Barcelona genera un índice de probabilidad casi idéntico al de los londinenses en Europa Xavi tiene un plan. Desde su llegada, se ha institucionalizado una serie de premios o ‘challenges’, como se conocen en el vestuario, en todos los partidos

El FC Barcelona quiere olvidar pronto el traspiés del derbi con el inicio de la temporada en la Copa del Rey, una competición donde es el dominador histórico absoluto con 31 títulos y 42 finales. Además, en los últimos ocho años, el Barcelona ha ganado cinco títulos y consiguiendo distanciarse del Athletic Club en el palmarés de la competición frente a los 23 títulos del conjunto vasco.

Según los pronósticos, todo apunta a un buen año del club culé que es el favorito máximo para ganar LaLiga a pesar de que ahora está empatado a puntos con el Real Madrid en la clasificación. Esta tendencia se ha mostrado inalterable a pesar del 1-1 frente al Espanyol y que el club blanco les haya igualado en la tabla tras ganar en Valladolid. Nada ha cambiado.

No obstante, el técnico del Barcelona, reconoció que perder los dos puntos que tenían en las manos fue por errores propios, y, aunque Mateu Lahoz no pudo mantener el control del juego, fue culpa únicamente de los jugadores. Así como los sacrificios que tuvieron en la temporada pasada, Xavi Hernández no perdonó el empate y el club completó una sesión de entrenamiento el primero de enero de 2023 en plena festividad que podía no darse, siempre y cuando vencieran al Espanyol. No dejaron pasar la oportunidad para entrenar y estar listos para afrontar el debut en Copa del Rey contra el InterCity de Alicante. Un 'castigo' que también ocurrió para enderezar el camino cuando Xavi tomó las riendas del club y acabaron segundos, escoltas del Real Madrid.

Castigos sino hay victorias

Y, Xavi Hernández tampoco les perdonaría la festividad de los reyes magos si el Barcelona no puede superar al InterCity de Alicante por la Copa del Rey, pero, seguramente, no pasarán muchos problemas por la diferencia de experiencia entre ambos elencos. No obstante, no deben confiarse, pues Xavi sabe que son compromisos de partido único, y que siempre se va con una mentalidad ganadora y con una motivación extra para afrontar estos encuentros. El descanso está en juego y el margen y la ventaja por LaLiga también lo está, más cuando se viene un vibrante choque frente al Atlético de Madrid. Según los pronósticos, se da por hecho que el Barcelona gane el duelo de Copa del Rey frente al Intercity.

Muy cerca del intratable Arsenal

En poco más de un mes, el Barcelona recibirá al Manchester United en Europa League donde tiene otro aliciente para reactivar la temporada. Según los pronósticos, el Barcelona es el gran rival del equipo de moda de Europa, el Arsenal. El club londinense es cada vez más líder en Inglaterra. Sólo el Barcelona se acerca a esta probabilidad y es el segundo favorito a que gana la segunda competición continental del viejo continente.

Los premios de Xavi

Xavi tiene un plan. Desde la llegada del técnico egarense, se ha institucionalizado una serie de premios o ‘challenges’, como se conocen en el vestuario, en todos los partidos, por los cuales se premia al equipo si se consiguen unos objetivos marcados de antemano. Por regla general, la victoria suele acarrear un día de descanso adicional, pero si se trata de un partido importante o de un objetivo clave para el club, entonces los premios son más importantes, como por ejemplo comidas o cenas gratis. Esta temporada, los pronósticos ven más premios que castigos en el horizonte azulgrana.