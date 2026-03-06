El Barça tiene el pase más seguro del continente

En el Barcelona, cuidar el balón no es un detalle: es una obligación. El plan de juego parte de mandar a través de la posesión, y eso empuja a que muchos futbolistas del once vivan permanentemente conectados al pase: ofrecerse, dar línea, tocar rápido y, sobre todo, no fallar. Por eso no sorprende que, a estas alturas de temporada, varios jugadores blaugranas aparezcan entre los que más pases intentan y completan en las cinco grandes ligas.

En el apartado de volumen, el que marca la pauta en Europa es Vitinha, que supera con holgura la barrera de los 3.800 pases. Aun así, el Barça coloca hasta tres nombres en el “top” continental de grandes pasadores, un reflejo directo de cómo se construye su fútbol desde atrás y a través de la circulación constante. En esa lista destaca especialmente Pau Cubarsí, que ya se mueve en cifras propias de un veterano en cuanto a participación y continuidad con balón. También aparecen Eric García y Jules Koundé, dos defensas que, por perfil y contexto, se han convertido en piezas clave para sostener la salida limpia y mantener al equipo instalado en campo rival.

Pau Cubarsí brilló ante el Atlético en el Camp Nou / FCB

Pero si el volumen impresiona, lo que realmente subraya el sello Barça es la eficacia. Cubarsí no solo está entre los que más pasan: es el que luce el mejor porcentaje de acierto, rozando el 95%. Es un dato que habla de calma, buena toma de decisiones y lectura para elegir siempre la opción correcta, incluso cuando el rival presiona alto o el partido se acelera. Detrás aparecen nombres también muy fiables como el propio Vitinha y Aleix García, mientras que Eric y Koundé mantienen registros igualmente altos.

Estos números no son solo una curiosidad estadística: explican por qué el equipo de Hansi Flick sostiene su identidad incluso en partidos difíciles. Tener defensas que pasan mucho y fallan poco permite respirar, ordenar ataques y evitar pérdidas que te rompen. Y también deja una imagen llamativa al comparar con otros grandes: en este ranking de pasadores no asoma ningún jugador del Real Madrid, pese a contar con centrocampistas de enorme influencia. En cambio, sí entran futbolistas menos mediáticos de equipos como Stuttgart o Leverkusen, señal de que el dato premia estilo y contexto tanto como el nombre.