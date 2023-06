El Barça también ‘gana’ la Champions

Gündogan y Brozovic, dos de los candidatos a relevar a Busquets en el FC Barcelona, brillaron especialmente en la final de la Champions League El centrocampista del City es el mejor posicionado y, en Betfair, se contempla el Camp Nou como primer destino muy por encima de los otros clubes

En el Fútbol Club Barcelona comienza un verano lleno de expectativas para impulsar un proyecto centrado en mejorar su evolución en la Champions League, torneo del que por dos veces consecutivas ha sido eliminado en la fase de grupos. La prioridad es reforzar a la plantilla con fichajes importantes que además sirvan de reemplazo a las salidas, especialmente a la de Sergio Busquets, pilar culé durante más de una década y ahora autor de un boquete gigantesco en la plantilla.

Para el puesto, dos nombres han sonado con fuerza: Ilkay Gündogan (Manchester City) y Marcelo Brozovic (Inter Milán). Los dos fueron de lo más destacado de una final de la Champions que, en términos de mercado, también ‘ha ganado’ el FC Barcelona. Visto el partido, está claro que el criterio culé para buscar reemplazo a ‘Busi’ está más que acertado

Gündogan, la vía citizen

Medios españoles e ingleses informan de que ya hace unos días el club puso encima de la mesa una oferta fija por tres temporadas a Ilkay Gündogan de la que ya no se moverá la entidad azulgrana. Se trataría de una propuesta cerrada tras considerar que se ha realizado un notable esfuerzo dada la situación económica, informan varios medios. Además, el Barça le habría dado garantías al jugador del Manchester City de que podrá ser inscrito, así que la decisión del futbolista será, en todo caso, basada en criterios deportivos y también económicos.

En el sentido deportivo, las sensaciones que se tienen desde el club son positivas tras las varias veces que ha hablado el futbolista con Xavi Hernández. El técnico del conjunto azulgrana le ha explicado lo que espera de él, la importancia que tendrá en el equipo y en el vestuario, y lo que siempre ha transmitido el alemán es que le atrae la propuesta y lo prioriza. Según los pronósticos de Betfair, que Gündogan fiche por el Barcelona se paga a 1.4€ por euro apostado siendo la opción más valorada de todas.

Brozovic y el escaparate de Estambul

Otro jugador con experiencia y caché en el mercado responde al nombre de Marcelo Brozovic. El interés del Barça en el pivote internacional, de 30 años, no es nuevo. De hecho, ya intentó su fichaje en el pasado mercado de invierno, sin, lógicamente, éxito. El Inter y la institución culé abordaron un intercambio entre Memphis Depay y el croata, que gusta mucho a Xavi. El interés por el ex del Dinamo de Zagreb no sólo no se ha reducido, sino que se ha incrementado a raíz del anuncio de Sergio Busquets de no continuar en el Camp Nou, caso similar al de Gundogan.

La final de la Champions ha impulsado a Brozovic y ha ampliado su elenco de equipo interesados. Los datos de ese día fueron muy positivos y fueron un gran escaparate. El veterano centrocampista, un hombre importante también en su combinado nacional, jugó los 90 minutos de la final contra el City y dio 51 pases acertados y falló en seis: tuvo una precisión total en estas acciones del 89 por ciento.

Kessié, clave

A la espera de que el conjunto azulgrana se decida si apostar o no por el jugador de 30 años, se ha comentado que desde el club no descartarían apostar por un trueque para que Brozovic acabe vistiéndose de azulgrana. No es un secreto para nadie que el Inter de Milán está interesado en la incorporación de Franck Kessié, a quien han valorado en el Barça en unos 30M€. Los culés son conscientes de que podrían poner sobre la mesa la opción, aunque son conscientes de que tendrán mucha competencia.

Equipos como el Atlético de Madrid, Arsenal, Tottenham o Chelsea han manifestado interés en incorporarlo a sus filas y, si el Barça finalmente decide sumarse a la carrera por su traspaso, tendrá que darse prisas. Merece la pena recordar que los blaugranas tienen también varios nombres como posibles relevos de Busquets; desde Martín Zubimendi hasta Rúben Neves, pasando por Amrabat o Kimmich, pero todos tienen un precio de venta que supera los 60 millones de euros, salvo el marroquí que podría costar 30-35M€. En el Inter han valorado al centrocampista croata en 45 'kilos', una cifra que sería accesible.