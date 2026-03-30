El Barça femenino mete en un problema al Madrid

El Barça femenino volvió a dejar claro que el clásico, hoy por hoy, sigue siendo territorio azulgrana. La victoria de este domingo ante el Real Madrid, resuelta con un 0-3 en Valdebebas, no fue solo otro triunfo de prestigio, sino la confirmación de una superioridad que ya forma parte de la historia reciente del fútbol español. El equipo de Pere Romeu dominó el partido con la autoridad de quien conoce el camino y no concede espacio a la duda.

Hay cifras que explican mejor que cualquier adjetivo la dimensión de este dominio. El FC Barcelona ha ganado 22 de sus 23 enfrentamientos ante el Real Madrid entre todas las competiciones, con un único tropiezo en ese balance. Y el dato adquiere aún más fuerza al mirar las áreas, el lugar donde se deciden los partidos: 83 goles a favor y solo 12 en contra. Una distancia abrumadora, sostenida en el tiempo, que refleja una diferencia competitiva, futbolística y también mental.

Lo de ayer no fue una sorpresa, sino una continuidad. El Barça no dio opciones. Controló los ritmos, impuso su calidad técnica y volvió a castigar cada desajuste del rival. No necesitó fuegos artificiales para mandar un mensaje rotundo. Le bastó con ser él mismo, con ese fútbol reconocible que mezcla talento, ambición y una voracidad competitiva que no se negocia.

Sin embargo, esta superioridad tan prolongada también invita a una reflexión más amplia. Que el Barça no deje de ganar al Real Madrid puede acabar suponiendo un problema a nivel deportivo para una sección que da la sensación de no terminar de crecer como gran rivalidad competitiva. Porque un clásico necesita tensión real, equilibrio, incertidumbre y un adversario capaz de discutir la hegemonía. Si uno de los dos equipos impone siempre su ley con tanta claridad, el duelo pierde parte de la fuerza que debería empujarlo hacia una dimensión mayor. Para el crecimiento del fútbol femenino español, y también para la exigencia del propio Barça, sería saludable que esa distancia empezara a reducirse.

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Cada clásico refuerza la misma sensación. El Barça femenino no solo gana, también marca una era. Frente al Real Madrid, su gran perseguidor, ha construido una hegemonía incontestable. Pero al mismo tiempo, esa superioridad abre un debate inevitable: el de una rivalidad que necesita más competencia para seguir creciendo. Mientras los resultados sigan hablando con esta claridad, el relato será siempre el mismo. El conjunto azulgrana compite, domina y golpea. El clásico femenino, de momento, sigue teniendo un solo dueño.