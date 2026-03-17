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El Barça está arrasando Europa: solo hay un equipo que lo supera

El Barcelona de Flick firma números de escándalo en LaLiga 2025/26 y solo el Bayern ha marcado más en las cinco grandes ligas esta temporada

Olise lideró al Bayern con un gol escandaloso: ¿El único que le hace sombra a Lamine esta temporada?

Olise lideró al Bayern con un gol escandaloso: ¿El único que le hace sombra a Lamine esta temporada?

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SPORT.es

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El FC Barcelona está firmando una de las temporadas más demoledoras de Europa a nivel ofensivo. Tras 28 jornadas de LaLiga 2025/26, el equipo de Hansi Flick ya ha alcanzado los 77 goles, un ritmo que lo coloca en la élite continental por puro volumen y continuidad. La cifra no solo impresiona por sí sola: en las cinco grandes ligas, solo el Bayern de Múnich ha marcado más este curso, con 93 tantos (en su caso, en 26 partidos de Bundesliga).

El último empujón a esa cuenta goleadora llegó con el 5-2 al Sevilla en el Camp Nou, un partido que reflejó muy bien el momento del Barça: pegada, variedad de recursos y capacidad para convertir un encuentro abierto en una avalancha. Raphinha lideró la goleada con un hat-trick, mientras que Dani Olmo y João Cancelo completaron la cuenta en una tarde en la que el Barcelona, además, mantuvo el liderato con 70 puntos y una ventaja de cuatro sobre el segundo.

Lo más llamativo es que no se trata de una racha aislada: el Barça ha convertido el gol en una rutina. Hay tantos en transición, goles a balón parado, penaltis transformados con seguridad y, sobre todo, una producción constante que obliga al rival a jugar siempre con miedo a encajar. Ese caudal ofensivo explica por qué, aun con rotaciones y con el calendario apretando por Europa, el equipo sigue encontrando caminos para ganar y para sostener el ritmo competitivo.

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En este punto de la temporada, el dato sirve como termómetro: el Barcelona no solo compite por resultados, también lo hace por tendencia. Y cuando un equipo te marca casi tres goles por partido de media, el mensaje para el resto de LaLiga y para Europa es claro: para tumbar a este Barça no basta con aguantar… hay que hacerle daño, porque él casi siempre lo hace.