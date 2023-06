El Balón de Oro con más dudas

Messi y Haaland se compiten el galardón. Desde el final del Mundial no se había registrado una distancia tan corta entre ambos futbolistas en los pronósticos Messi sigue siendo el favorito, pero su curso gris, su marcha a Estados Unidos y la temporada de Haaland hacen pensar que el Balón de Oro no esté tan claro

El Balón de Oro 2023 que se dará a conocer el próximo 30 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París parecía que no tendría demasiada historia. Pero todo ha cambiado. Messi apuntaba a no tener rival en la lucha por el trofeo de este año, sentencia revisada tras la aparición de Haaland, que con su triplete con el Manchester City puede hacer cambiar de opinión a más de uno. A ello se le une que Messi en el PSG no ha hecho grandes gestas. Tampoco ayuda el hecho de que el argentino se marche a EEUU, lo que abre una vía extraña, la de ver, en caso de que gane, a un jugador de la Major League Soccer recoger el trofeo que acredita a mejor futbolista de la temporada.

En Qatar 2022, Leo Messi volvió a demostrar al mundo que, pese a tener ya 35 años, sigue siendo jugador un jugador decisivo. Con sus goles, sus asistencias y, sobre todo, su liderazgo sobre el campo guió a Argentina hasta la conquista del Mundial. Fue clave en los momentos más decisivos y el peso de ganar su primera Copa del Mundo puede ser un argumento casi definitivo para llevarse un nuevo Balón de Oro. Sería el octavo para el mejor jugador de la historia. Sin embargo, desde el Mundial, todo ha ido cuesta abajo con un PSG que volvió a quedar fuera de la Champions League muy pronto.

Según los pronósticos de Betfair, que Leo Messi gane el Balón de Oro se paga a 1.53€ por euro apostado mientras que lo gane Haaland cotiza a 2.38€ por euro apostado. Es la menor distancia entre ambos desde la finalización del Mundial y el triplete del Manchester City ha acelerado el debate a favor del delantero noruego.

Bota de Oro, Champions, Premier, FA Cup…

Erling Haaland ha ganado la Bota de Oro, el máximo goleador de las cinco grandes ligas. El delantero del Manchester City rompió todos los registros en la temporada 2022-23, su primera en el equipo inglés. Para la campaña recién terminada, en la que el Manchester City defendía el título de campeón en Inglaterra, era la pieza que le faltaba al técnico catalán para terminar de conjuntar un puzzle armonioso campeón de Europa y que es temible en todas y cada una de sus líneas.

El noruego no se ha cansado de batir récords. Muchos de ellos por su edad (cumplirá 23 años en poco más de un mes), pero la mayoría por su volumen goleador. Ha superado el récord que tenían Andy Cole (Newcastle, 1993-94) y Alan Shearer (Blackburn, 1994-95) de 34 goles en una Premier League (ha hecho 36), en Champions ha metido 5 goles en un partido (vuelta de octavos de final ante el Leipzig)... y, en total, termina la temporada con 52 goles en 53 partidos (saliendo a un gol cada 79,5 minutos).

Una final descafeinada

En la final de Estambul, Haaland no estuvo demasiado brillante. En general, el City no estuvo nada cómodo con balón debido al mérito de Inter. El noruego solo disparó una vez a puerta, no creó ninguna ocasión y solo tocó 18 veces el balón. Apenas tuvo un 37,5% de acierto en los pases. Una final gris que no empaña su increíble temporada pero eso no quita a que su lucha con Messi por el Balón de Oro sea más real que nunca.

La fórmula de ganar la Champions y ser el mejor jugador del equipo ha servido a muchos futbolistas para ser los favoritos para ganar el Balón de Oro. Así lo ganó Benzema en 2022, Cristiano y Messi durante varios años, Kaka en 2007... y ahora puede ser el turno de Haaland. Que sea año de Mundial lo cambia todo y Messi fue el jugador más importante de los chicos de Scaloni en la consecución del tercer Mundial del país. Sin embargo, a nivel de clubes no ha sido gran cosa. En el PSG ha fracasado en la Champions (octavos de final), una Liga y una Copa. El 30 de octubre saldremos de dudas.