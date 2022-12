El aviso de Novak Djokovic

El serbio arrancará el 2023 con la participación en el Australia Open, el primer Grand Slam del curso El año pasado no pudo competir por su situación sanitaria y recibió una gran marea de críticas

El actual número 5 del ranking ATP, Novak Djokovic, apunta a su primer Grand Slam de la temporada en Australia: "Después de lo que sucedió el año pasado, espero tener una recepción decente allí y que ello pueda ayudarme a jugar un buen tenis".

El serbio, que el curso pasado se impuso en Wimbledon y es el segundo tenista más laureado de la historia del circuito masculino, reconoció que el territorio oceánico es favorable para él: "Siempre me exijo lo mejor de mí mismo, así que ya veremos. A lo largo de los años, he tenido mucha suerte de empezar muy fuerte en Australia y me encanta jugar allí".

El 20 veces campeón de Grand Slam no pudo participar la temporada pasada debido a su situación sanitaria. Su negativa a vacunarse contra la Covid rompió el protocolo para extranjeros en Australia y las autoridades decidieron deportarlo del país.

Nadal defiende corona en Australia

Djokovic será uno de los favoritos en el Australia Open junto a Carlos Alcaraz, actual número 1 del mundo y campeón del US Open, y Rafa Nadal, que aparece como el vigente ganador del torneo y llega a la primera gran cita del año preparado para seguir siendo dominante.

El balcánico no pudo competir tampoco en el major estadounidense al no estar vacunado contra la Covid-19 y tan solo pudo hacerlo en Roland Garros y Wimbledon, donde además ganó, a lo largo de este año 2022.