Aumenta la lista negra de Guardiola

Cancelo abandonó el Manchester City después de romper su relación con el técnico catalán El portugués se suma a una lista donde están Eto'o, Yaya Touré o Ibrahimovic, entre otros

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha ampliado su lista negra en los últimos días. Con algunos roces en las últimas temporadas, Cancelo ha abandonado el club rumbo al Bayern con una cesión más opción de compra a final de temporada.

El catalán, que se ha convertido en una referencia en el Etihad Stadium por su riqueza futbolística, ha tenido algunas diferencias con jugadores a lo largo de su carrera: el portugués es el último de una lista donde destacan Eto'o, Yaya Touré o Ibrahimovic.

El ex de Barça y Bayern no escondió sus desencuentros en más de una ocasión: "Tuvimos problemas cuando llegó, no estábamos de acuerdo en muchas cosas, en parte por mis errores, pero ahora estoy encantado de que pueda jugar aquí".

El divorcio, una realidad

El ex de la Juventus reconoció que los inicios con Pep Guardiola fueron complicados: "Venía de la Juve que tenía otra forma de jugar y no me adaptaba al estilo del equipo. Fue más culpa mía. Quería mostrar mi calidad".

Con esas, las dos partes acordaron una salida en forma de cesión hasta final de temporada y una opción de compra de una cifra cercana a los 70 millones de euros, tal y como informó el periodista David Ornstein en The Athletic.