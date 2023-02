Atlético, Real Sociedad, Villarreal, Celta… ejemplos de naufragios Champions para un Valencia amenazado

Descensos recientes como los de Villarreal en 2012, Dépor en 2011, Real Sociedad en 2007, Celta en 2004 o el histórico del Atlético en 2000 son ejemplos a evitar. El baile de entrenadores y la inestabilidad institucional, como sucede en Mestalla, marcaron el destino de alguno de aquellos casos, los más sonados del siglo XXI.

Madrid, 17 de febrero de 2023.- El Valencia ocupa puestos de descenso y estrena entrenador con una leyenda como Rubén Baraja supliendo a Voro. El ‘Pipo’ asume el cargo en medio de una temporada realmente peligrosa para la entidad ché. Según los pronósticos de Betfair, el Valencia no parte como favorito en su próximo partido ante el Getafe. Que el Valencia gane se paga a 2.85€ por euro apostado mientras que lo haga la entidad madrileña cotiza a 2.75€. Un leve margen de diferencia en un partido que podría marca un antes y un después. El objetivo: salvar la categoría y no descender a Segunda, consecuencia catastrófica y llamativa para un club que hasta hace no mucho era de Champions. De consumarse, no sería la primera vez que un gigante del fútbol español se va a pique.

En el siglo XXI ha habido grandes caídas libres. La más llamativa quizá fue del Atlético de Madrid en el año 2000. Sin duda puede tratarse del caso más sorprendente. Pocas temporadas atrás, en 1996, el Atlético de Madrid había sorprendido a todos consiguiendo un histórico doblete de Liga y Copa. Los cursos anteriores había sido protagonista en Europa y había vuelto a pelear el campeonato. En aquella temporada iba a sorprender nuevamente, pero esta vez para mal, desciendo a Segunda con un equipo que tenía objetivos mayores. Un mal inicio provocó algo de nerviosismo. Curiosamente una leve mejoría llegaría con una histórica victoria por 1-3 en el Bernabéu, pero fue flor de un día y los malos resultados del equipo duraron toda la temporada.

Ranieri había comenzado la temporada y sería sustituido por Antic, el héroe del doblete. Pero esto no serviría de nada, y el equipo acabaría descendiendo 66 años después a Segunda, tras un empate en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Cabe señalar los problemas extradeportivos que sufría el equipo, relacionados con el dueño del club Jesús Gil. La entidad cayó en manos de una intervención judicial que terminó por mandar al garete el proyecto pese a contar en su plantilla con estrellas como Valerón, Kiko, Hasselbaink, Solari… Por último, hay que recordar que a pesar de descender, el Atlético jugó la final de Copa, que perdió con aquel famoso gol de Tamudo frente a Toni.

La caída de un impecable Villarreal

Si el caso del Atlético de Madrid es el más lejano en el tiempo y el más llamativo, el ejemplo más cercano es también paradigmático y sorprendente. El Villarreal retornó a Segunda División en 2012 después de una campaña irregular, pero no especialmente mala en cuanto a puntuación. De hecho, el Submarino pisó la Segunda con 41 puntos, puntuación que un año después le habría servido para ser 16º. El fútbol y sus paradojas.

Aquella plantilla acumulaba en su seno todavía leyendas como Marcos Senna, Cani, Borja Valero, Bruno Soriano, Diego López, Mario Gaspar o Carlos Marchena. Sin embargo, los vaivenes de un inicio errático y los cambios de entrenador (empezó Garrido, siguió Molina y acabó Lotina) provocaron que en la última jornada el Submarino se hundiera sólo seis años después de haber pisado la semifinal de la Championso sólo tres campañas después de ser subcampeones. Afortunadamente los castellonenses sólo vivieron ‘Un añito en el Infierno’, como pretendió (y no consiguió) el Atlético en 2000. En 2013 ya habían retornado a la élite.

El mejor Celta acabó hundiéndose

También llamó la atención años después el final de un gran equipo. El histórico “Euro Celta” de la 2003 – 2004 llegó a su culmen futbolístico cuando se clasificó para la Champions League. Al año siguiente las cosas ya empezaron mal con un empate frente a un recién ascendido como el Murcia. El equipo quizás no fue reforzado lo suficiente para encarar tres competiciones, y aunque en Champions consiguió llegar a octavos tras una histórica victoria en San Siro frente al Milan, en Liga se iban desinflando cada vez más. Lotina (también presente en el final del fiasco del Villarreal) fue destituido en la jornada 21, y llegó Antic, que al igual que en el Atlético no pudo obrar el milagro y bajaron en el año 2004.

Poco después le siguió la Real Sociedad, que en 2003 había logrado pelearle la Liga al Real Madrid, pero que en 2007 perdió la categoría después de sumar un curso antes una nueva clasificación para la Champions League. Los donostiarras comenzaron curso con José Mari Bakero en el banquillo, pero rápidamente fue sustituido en la octava jornada por (adivinen) Miguel Ángel Lotina. Pese a su fiasco con el Celta años atrás, el entrenador fue escogido. No logró, tampoco, la salvación. Y eso que aquel equipo tenía jugadores de altísimo nivel como Claudio Bravo, Xabi Prieto, Aramburu, Darko Kovacevic o López Rekarte.

Otros descensos sonados de aquellos años fueron los de Clásicos de Primera como el Deportivo en 2011 o el Zaragoza en 2008.