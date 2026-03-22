El Atlético de Madrid se transforma en Champions

El Atlético de Madrid ha firmado una de las grandes exhibiciones ofensivas de su historia en la Champions League. Los rojiblancos suman ya 31 goles en 12 partidos en la edición 2025/26, un registro nunca antes alcanzado por el club en una misma participación continental y la mejor prueba de que el equipo de Diego Simeone ha añadido pegada a su ya tradicional competitividad europea.

La cifra retrata a un Atlético mucho más agresivo en ataque, capaz de sostener partidos de ida y vuelta y de castigar a sus rivales, aunque el marcador no se ponga de cara desde un inicio. Su última eliminatoria frente al Tottenham fue una demostración de ello.

El conjunto madrileño se metió en los cuartos de final tras imponerse en la eliminatoria por un global de 7-5, sobreviviendo a una vuelta exigente en Londres, donde cayó 3-2, pero hizo valer la amplia renta conseguida en la ida. En una noche de tensión, el equipo supo resistir, responder y golpear en los momentos decisivos, confirmando que este Atlético sabe competir.

Ahora, el premio es mayúsculo. En cuartos de final le espera el FC Barcelona, en un duelo con acento español y aroma de gran cita. El cruce, además de garantizar la presencia de un club de LaLiga en semifinales, pondrá frente a frente a dos estilos, dos aspirantes y dos equipos que llegan lanzados en Europa. Para el Atlético, será una prueba de máxima exigencia, pero también una oportunidad para seguir agrandando una campaña que ya está dejando huella.

Noticias relacionadas

Porque más allá de los resultados, hay un dato que resume el momento rojiblanco y es que nunca en toda su historia había marcado tantos goles en una sola edición de la Copa de Europa. El Barça ya los espera en cuartos con la intención de ampliar también sus excelentes cifras.