Atlético de Madrid, fichajes ilusionantes… ¿para el ‘sorpasso’ en LaLiga?

El Atlético de Madrid ha pasado de la nada, al todo. Del malestar por la ausencia de fichajes entre su afición a destacarse como uno de los grandes agitadores del

mercado estival en España. Los colchoneros se han puesto manos a la obra para fichar a Le Normand, Sorloth, Gallagher y especialmente Julián Álvarez. El delantero del Manchester City (95 millones aproximadamente saldrá la operación) será la guinda a un proyecto que también tendrá que dar salidas (Samu Omorodion, fundamentalmente), pero que se ha blindado con objetivos ambiciosos.

Ese frenesí rojiblanco de fichajes destaca con la ausencia de movimientos del FC Barcelona. Los culés han cerrado su gira por Estados Unidos sin fichajes y, aunque están cerca de atar a Dani Olmo, del Leipzig, lo cierto es que en can Barça manda la percepción de que no está siendo un mercado anhelado.

Nico Williams apunta a que no se moverá del Athletic (pese a que puede que los culés lo intenten) y más allá de nombre del internacional español, no emergen en el horizonte blaugrana opciones de fichajes ilusionantes. Los nombres que más gustan han emergido del propio equipo culé y su cantera. Mientras, algunos integrantes actuales del primer equipo no han sido aún inscritos por culpa de las restricciones económicas de LaLiga.

Las opciones colchoneras en Liga

En ese panorama, la entrada del Atlético de Madrid con sus fichajes invita al debate y al análisis. ¿Está preparado este Atlético para dar el ‘sorpasso’ y ser el nuevo perseguidor del Real Madrid en Liga? ¿Son ahora mismo los colchoneros mejor plantilla que la del FC Barcelona y podrán aspirar incluso a llevarse el título? Por ahora, la respuesta de las apuestas de fútbol de Betfair es rotunda: el Barça sigue siendo el segundo aspirante al trono merengue. El Real Madrid, por ahora, emerge muy rotundo como favorito a ganar LaLiga, con un 69% de probabilidades implícitas. Por detrás, emerge el Barça y un Atlético de Madrid al que apenas le dan un 11% de opciones de levantar el título. Un planteamiento de partida que tiene su lógica si atendemos que el Real Madrid dio una exhibición la pasada temporada, con el doblete de Liga y Champions y, sobre todo, con una sensación de dominio absoluto que, por si fuera poco, no sólo no se ha desinflado durante el mercado de fichajes, sino que se ha incrementado con las incorporaciones de Mbappé y Endrick.

Al acecho de la oportunidad

Claro que al Atlético de Madrid este subidón merengue le debe dar igual. Porque saben en el Metropolitano que el eterno rival suele centrarse más en su competición fetiche (la Champions) que en el torneo de la regularidad. Con cierto dominio sobre la Liga en los últimos cursos (el Real Madrid se ha llevado tres de los últimos cinco campeonatos), no sería descartable que el Real Madrid volviera a obsesionarse con Europa para bajar los brazos en el torneo local.

Son esas ventanas de incertidumbre las que suele aprovechar un Atlético que, no se olvide, se llevó la Liga 20-21 después de que el Real Madrid precisamente pusiera todo su esfuerzo en la Champions. Aquella temporada el Real Madrid fue eliminado en semifinales por el Chelsea, que luego ganó la final ante el Manchester City.

Además, con los refuerzos el Atlético de Madrid tendrá argumentos deportivos sobrados para creerse en disposición de crecer. En defensa, blinda el eje con uno de los futbolistas más regulares de la competición en las últimas campañas y un ejemplo en la Eurocopa, donde fue líder del eje de España junto a Laporte. En el mediocampo, la incorporación de Gallagher genera la típica duda sobre la adaptación de un futbolista inglés para la Liga, pero apunta a fichaje de jerarquía.

En punta, además, el Atlético ficha al sub-pichichi de la pasada temporada y a un delantero como Julián Álvarez, campeón del mundo con Argentina que cada vez tiene más peso en la albiceleste y que, además, viene de una buena campaña con su ex equipo: 19 goles y 13 asistencias en 54 partidos a la sombra de Haaland. No es mal rendimiento para un futbolista que apunta a ser la nueva estrella colchonera con el objetivo del ‘sorpasso’ al Barça y, quien sabe, si el asalto al trono del Real Madrid.