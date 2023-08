El Atlético de Madrid, un fichador de lujo para ser más que un campeón moral de LaLiga

La crítica coincide que los rojiblancos han sido los que más y mejor han fichado con nombres interesantes que permiten blindar el bloque y la idea del Cholo La continuidad de Morata y la resolución del caso Joao Félix, que tantos problemas desataron en el inicio del curso pasado, cuestiones clave El equipo colchonero acabó la pasada temporada como el mejor conjunto de 2023, por encima del campeón, el FC Barcelona y del Real Madrid

El Atlético de Madrid afrontará el inicio de la actual temporada a la sombra de los dos grandes del fútbol español, FC Barcelona y Real Madrid, pero lo hará con el pálpito de que el verano y su desarrollo le han aportado argumentos para ser un candidato a ganar el título de Liga. Por los buenos fichajes que ha hecho, por las sensaciones que ha dado durante el verano y porque el final de la pasada temporada, los colchoneros fueron como un tiro hasta ser incluso el mejor equipo en Liga de 2023.

El equipo colchonero, con todo, emerge como tercer favorito al título de Liga según los pronósticos de Betfair con una cuota de 8.5€ por euro apostado, solo superados por el Real Madrid, principal favorito (2€ por euro apostado) y el Barcelona (2.4€ por euro apostado), pero muy alejado de la cabeza. ¿Tiene argumentos el Cholo y sus muchachos con derribar esta barrera y ganar otra Liga como en 2021?

El ejemplo de la pasada temporada

Hubo un antes y un después en el Atlético de Madrid la pasada temporada con el Mundial de Qatar. Antes de la cita mundialista el equipo rojiblanco atravesaba posiblemente, uno de los peores momentos de sus últimos años. Habían quedado eliminados de la Liga de Campeones, en un grupo junto con Porto, Brujas y Leverkusen (tampoco iban a jugar Europa League al terminar en cuarta posición), y en LaLiga el equipo ya había dimitido de la lucha por el título, estando a 11 puntos del liderato a pesar de que solo se habían disputado 14 jornadas. La situación era tan complicada que llegó a ponerse seriamente en entredicho la continuidad del Cholo Simeone a final de temporada.

Pero después del Campeonato del Mundo todo dio un giro de 180 grados. A pesar de perder en el metropolitano ante el Barcelona en Liga y de caer en el Bernabéu en copa ante el Real Madrid, en dos partidos en los que los rojiblancos merecieron por cierto mejor suerte, el equipo empezó a cosechar buenos resultados y a jugar mucho mejor al fútbol. Tanto fue así, que muchos seguidores colchoneros se preguntan todavía hoy día que hubiera pasado si no se hubiera disputado un Mundial en medio de la temporada. Y es que su equipo, si contamos solo los partidos disputados tras la cita catarí se hubiera proclamado campeón de Liga, siendo además el conjunto más goleador y uno de los menos goleados.

Refuerzos de garantías ‘made in’ Cholo Simeone

Para dar el salto de campeón moral a Campeón de verdad el Atlético de Madrid ha sido posiblemente el equipo que mejor se ha reforzado hasta el momento del campeonato. Los fichajes de Cesar Azpilicueta, Santiago Mouriño, Javi Galán y del turco Soyuncu han apuntalado una parcela defensiva necesita de efectivos la pasada temporada. Además, el Cholo Simeone ha recuperado la mejor versión de Memphis Depay, tal y como hemos podido ver en pretemporada y Samuel Lino (cedido la temporada pasada en el Valen5cia) también está aportando cosas al equipo en la delantera. En cuanto al capítulo de incorporaciones solo faltaría una pieza, la llegada de un ‘5’ que refuerce un centro del campo en el que ya figuran Koke, De Paul, Saúl, Marcos Llorente o Witsel entre otros.

Los casos Morata y Joao Félix

El principal problema ahora mismo del Atlético de Madrid tiene nombre y apellidos, Joao Félix Sequeira. El portugués, aunque está entrenando con el grupo a las órdenes del Cholo Simeone, no ha disputado ni un solo minuto en la pretemporada y debe marcharse en este mercado veraniego, pero por el momento, no ha llegado ninguna oferta por él, salvo el reciente interés de Arabia, que no es muy del gusto del delantero, al menos por ahora.

Joao Félix es uno de los dos futbolistas que debe salir del equipo, tal y como ha reconocido el CEO del club Miguel Ángel Gil Marín, condición indispensable para poder inscribir al único fichaje que todavía no ha podido ser inscrito (Soyuncu) y poder llevar a cabo el refuerzo del mediocentro defensivo que tanto ansía Simeone.

Por su parte, la situación de Morata ha dado un vuelco en los últimos días y el delantero madrileño, salvo giro inesperado, va a seguir vistiendo la camiseta rojiblanca. Ninguno de los clubes italianos interesados en el jugador ha llegado a los 20 millones de euros que pedía el Atlético de Madrid por él, de forma que Morata será junto con Memphis, Angel Correa y Antoine Griezmann uno de los artilleros del ‘Cholo’.

A expensas de desbloquear el asunto Joao Félix y de la llegada del mediocentro, el Atlético de Madrid tiene este curso una plantilla muy completa que obliga a los rojiblancos al menos a competir por el título. Real Madrid y Barcelona, son como reflejan los pronósticos, los principales favoritos, pero el ‘Atleti’ debe estar preparado para dar el do de pecho si ambos fallan, tal y como ya ocurriera en los dos últimos campeonatos con fin de fiesta en ‘Neptuno’.