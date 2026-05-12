El Athletic roza el peor registro de derrotas de toda su historia en LaLiga

La temporada 2025/26 de Athletic Club está dejando un dato tan inesperado como preocupante. Tras 35 jornadas disputadas en LaLiga, el conjunto rojiblanco ya acumula 17 derrotas, igualando así el peor registro de su historia a estas alturas del campeonato, una cifra que únicamente se había alcanzado en la campaña 2005/06.

El dato adquiere todavía más relevancia si se pone en perspectiva histórica. El récord absoluto de derrotas del club bilbaíno en una temporada completa de Primera División está fijado en 18 partidos perdidos, una barrera que se alcanzó en los cursos 1991/92, 2006/07 y 2008/09. Con todavía tres jornadas por disputarse, el equipo dirigido desde San Mamés tiene muy cerca superar una marca negativa que parecía difícil de repetir para una entidad acostumbrada a competir en la zona noble del fútbol español.

Más allá de los números, la sensación que transmite el equipo es de enorme irregularidad. El Athletic ha alternado actuaciones de gran nivel con desconexiones inesperadas, especialmente lejos de Bilbao, donde los errores defensivos y la falta de contundencia en las áreas han penalizado seriamente sus opciones. En muchos encuentros, el conjunto rojiblanco ha mostrado dificultades para sostener ventajas o reaccionar cuando el marcador se ha puesto cuesta arriba.

La comparación con temporadas históricamente complicadas resulta inevitable. En la 2006/07, el club llegó a pelear por evitar el descenso hasta las últimas jornadas, mientras que en la 2008/09 las malas cifras convivieron con la ilusión de la final de Copa. Ahora, aunque el contexto competitivo es diferente, las estadísticas reflejan una campaña decepcionante para una afición que siempre exige carácter y competitividad.

Noticias relacionadas

El Athletic afronta el tramo final del curso con el objetivo de evitar que esta temporada quede registrada como la peor de su historia en cuanto a derrotas ligueras.