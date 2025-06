Asencio, retratado

El estreno de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid no fue tan brillante como muchos esperaban. El empate 1-1 frente al Al-Hilal en el Mundial de Clubes dejó sensaciones mixtas, y gran parte de la atención recayó en una acción concreta: el penalti cometido por Raúl Asencio que propició el empate del conjunto saudí.

Corría el minuto 38 cuando Asencio, en una acción torpe dentro del área, derribó a un futbolista rival. El árbitro no dudó en señalar el punto de penalti, desde donde Rubén Neves convirtió para igualar el encuentro. Fue una jugada clave que cambió el rumbo del partido, pues hasta entonces el Real Madrid dominaba el juego con claridad tras el tanto inicial de Gonzalo García.

Este penalti no es un hecho aislado. Raúl Asencio (sustituido al descanso por indisposición) se ha convertido en uno de los defensas que más penaltis ha cometido en lo que va de 2025 en todas las competiciones. Con tres penas máximas provocadas, comparte este desafortunado ranking con otros zagueros como Clément Lenglet y Florian Lejeune. Solo Omar Alderete lo supera, con cuatro.

Tras el encuentro, Xabi Alonso no escondió su decepción. En rueda de prensa fue claro: "El penalti de Asencio ha sido evitable", dijo con franqueza. No se trató de una crítica feroz, pero sí de una advertencia pública que marca el tono exigente que pretende imponer el nuevo técnico. El entrenador reconoció que hay margen de mejora y que errores como ese no pueden repetirse en un equipo que aspira a ganarlo todo.

Asencio, que llegó al primer equipo con grandes expectativas, vive ahora un momento delicado. Su rendimiento está siendo puesto bajo la lupa, y acciones como la del partido ante Al-Hilal podrían comprometer su continuidad en el once titular si no corrige rápidamente esas lagunas de concentración.

A pesar de este tropiezo, Xabi Alonso valoró positivamente la reacción del equipo en la segunda mitad, donde mejoró en solidez y circulación. Sin embargo, el empate deja claro que hay aspectos que pulir, y que el camino hacia una versión más sólida del Real Madrid requerirá trabajo, tiempo y responsabilidad individual.