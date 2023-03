El Arsenal sueña y rompe un dato de... ¡2012!

Los de Arteta remontaron una desventaja de dos goles ante el Bournemouth y siguen líderes No le daba la vuelta a un resultado tan adverso desde 2012, frente al Tottenham (5-2)

El Arsenal de Mikel Arteta no falló. Un gol agónico de Nelson, prácticamente sobre la bocina, rescató tres puntos para el equipo, que se vio obligado a remontar los dos goles del Bournemouth en el Emirates Stadium.

Los gunners, que no podían fallar tras la victoria del City en casa ante el Newcastle United, se sobrepusieron a dos goles de diferencia por vez primera desde 2012, cuando hicieron lo propio ante el Tottenham (2-5) en casa.

El conjunto del Norte de Londres consiguió otros tres puntos agónicos, como hizo ante el Aston Villa con un gol de Jorginho, y se mantiene a una distancia de cinco puntos respecto al Manchester City al frente de la clasificación.

Los londinenses son uno de los equipos más en forma de la Premier League y sus números no son casualidad: ha firmado 20 victorias, tres empates y tres derrotas en las 26 jornadas que han tenido lugar hasta el momento.

2012 - Arsenal have won a Premier League game in which they trailed by 2+ goals for the first time since February 2012 vs Tottenham (5-2) having gone winless in 65 such games prior to today. Scenes. pic.twitter.com/0i9uThfoB8