Arribas, entre los 'grandes' de Europa

Cuando se repasa la lista de máximos goleadores de esta temporada entre las dos primeras categorías de las cinco grandes ligas europeas, aparecen nombres habituales como Harry Kane, Erling Haaland o Kylian Mbappé. Sin embargo, entre todas esas estrellas destaca un nombre que pocos habrían imaginado ver tan arriba: Sergio Arribas.

El futbolista madrileño ha firmado 26 goles con la UD Almería en LaLiga Hypermotion, convirtiéndose en el tercer máximo goleador del ranking continental. Solo Kane (36) y Haaland (27) han marcado más, mientras que Arribas supera a jugadores del nivel de Mbappé (25)

Lo más llamativo de su temporada es que no se trata de un delantero centro clásico. Formado en la cantera del Real Madrid, Arribas ha desarrollado gran parte de su carrera como mediapunta o extremo, destacando por su capacidad para generar juego, filtrar pases y aparecer desde segunda línea. Sin embargo, durante esta campaña en la categoría de plata del fútbol español ha añadido una faceta goleadora extraordinaria a su repertorio.

Sus números han sido determinantes para que el Almería se mantenga entre los equipos más competitivos de la competición. Jornada tras jornada, Arribas ha asumido el peso ofensivo del conjunto andaluz, convirtiéndose en la referencia absoluta del ataque rojiblanco y en uno de los futbolistas más decisivos de toda LaLiga Hypermotion.

Arribas celebra un gol con Baptistao detrás. / LA VOZ DE ALMERÍA

Además, sus registros adquieren aún más valor al compararlos con los de los jugadores que le acompañan en la clasificación. Mientras Kane, Haaland y Mbappé compiten en algunos de los clubes más poderosos del planeta, Arribas ha construido su cifra goleadora en una liga extremadamente exigente y equilibrada como la Segunda División española, donde cada partido suele resolverse por detalles.

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A sus 24 años, el madrileño ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad. Su temporada está llamando la atención dentro y fuera de España, y confirma que el talento surgido de Valdebebas sigue encontrando caminos para triunfar al máximo nivel. Porque entre los grandes artilleros de Europa hay una sorpresa con acento español. Y esa sorpresa se llama Sergio Arribas.