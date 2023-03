Araujo, líder del FC Barcelona más 'acholizado'

La actuación del defensa uruguayo ante el Real Madrid le consolida como pieza fundamental del esquema de Xavi y volvió a dejar a Vinicius sin apenas opciones. Con Araujo en el campo el Barça mantiene un gran récord ante el Madrid: 0-4 año pasado, 0-1 en el Clásico amistoso de Las Vegas, 1-3 en Riad y la última, 0-1.

Madrid, 3 de marzo de 2023.- Vinicius estaba desesperado. Impotente. Nada le salía. Una sombra tras de sus pasos le impedía bailar al son del fútbol de samba eléctrica con la que suele desequilibrar los partidos. No había forma. Así que, después de algunos intentos, terminó abandonando la banda y metiéndose en el centro. Tampoco ahí brilló. Está claro que no fue su Clásico. Sí el de Araujo, que vio la mudanza del ‘20’ merengue con más tranquilidad para su juego. El uruguayo estuvo imperial: recuperó hasta siete balones durante el partido, un número considerable para ser de lateral y fue un referente de la seguridad defensiva culé. No es la primera vez que le sucede cuando el rival es el Real Madrid y su pareja de baile, Vinicius. Araujo fue clave ante el Real Madrid, no se complicó la vida y, además, evitó una tarjeta que pudiera condicionarle el resto del partido. De 10.

A Araújo le espera el último desafío contra Vinicius. Después de jugar dos veces en Madrid, otra en Estados Unidos y una más en Riad, le espera el partido ahora la vuelta de Copa en el Camp Nou. También el duelo de Liga. Un estadio en el que el Barça suele dejar espacios, el hábitat perfecto para Vinicius. Tal vez, y aunque sea en casa, el partido en el que más le pueda costar frenarlo. Eso sí, a concentración y carácter es difícil ganar a un jugador que ha vuelto a secar al crack brasileño en un escenario habitual, con los culés más atrincherados que nunca. Aún así, fue eficaz. Promete serlo también para la vuelta.

Según los pronósticos de Betfair, el Barcelona es más favorito para ganar la Copa del Rey tras el 0-1 en el Bernabéu y cotiza a 1.67€ por euro apostado a que se lleva el título. Por el contrario, el Real Madrid ha caído hasta los 5€ por euro apostado y disminuye la confianza de los apostantes de forma considerable. En LaLiga, el Barça mantiene su gran índice de probabilidad de llevarse el título y se cotiza a 1.08€ por euro apostado a que así sucede. Se da casi por hecho.

Vacuna para merengues

Todo este contexto bajo un gran rendimiento del Barça ante el Madrid cuando está Araujo en el Bernabéu: 0-4 la temporada pasada en la Liga en el Bernabéu, 0-1 en el Clásico amistoso de Las Vegas, 1-3 en Riad y la más reciente, otra vez, victoria en el Bernabéu, 0-1. Con Araújo como antiVinicius, el parcial de goles va por 1-9 a favor del Barça. El charrúa no lo hace sólo. El planteamiento de Xavi, conservador quizá en exceso para lo habitual en el Barça, permitió que tuviese numerosas ayudas durante el partido y a los azulgrana les salió el plan en un despliegue bien conocido en la capital. Su fútbol, de líneas pegadas a la frontal, esfuerzo infinito y gusto por la trinchera es parte del ADN que el Cholo Simeone ha impuesto en el Atlético de Madrid. El Barça, en el Bernabéu, fue lo más parecido al despliegue tradicional rojiblanco que al habitual gusto por la pelota de los culés.

Es evidente que Araújo ha ganado cierto poder de intimidación con Vinicius, que no se arruga pero que tiene problemas de creatividad cuando ve delante al central del Barça. Mientras Araújo crecía en el partido, Vinicius se metía en alguna batalla con Gavi y De Jong. Lo necesita para motivarse. Araújo, sin embargo, estuvo frío y salvó dos momentos importantes. En el primero, hizo una obstrucción al brasileño que pudo acabar en tarjeta amarilla. Y ya en la segunda parte, llegó providencialmente para evitar el remate del brasileño. Lo tocó y lo mandó a córner.

Un Real Madrid sin tiros a puerta

Las estadísticas confirman la excelente actuación del uruguayo. De entrada, sólo Ter Stegen (13) y Busquets (10) ganaron más posesiones que él (7) y en el apartado de bloqueos fue junto al capitán, ambos con dos, los que más intentos de disparo rivales bloquearon, siendo partícipes de que el Madrid no disparase a puerta en un partido trece años después.

Araujo intervino en 58 ocasiones en el encuentro y dio 36 pases, aunque en la ida de la semifinal copera se prodigó más en defensa que no en la creación y la subida al ataque. El partido y el guion de Xavi requería una concentración especial abajo, y el '4' culé cumplió a la perfección. Secó a Vini y al resto de futbolistas blancos con buena colocación y todo ello cometiendo únicamente dos faltas en los 90 minutos disputados más los cinco de añadido. Ganó dos duelos aéreos e hizo tres entradas de las que salió victorioso en una. También fue objeto de una falta y en la asociación fue con De Jong con el que más conectó, con siete pases al neerlandés.

La lesión, clave

Recuperado de la avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho que le obligó a pasar por el quirófano el pasado septiembre, Araujo dice estar en un buen momento, en parte, por todo el trabajo que realizó mientras estaba en el dique seco. "La lesión me sirvió muchísimo, sobre todo para trabajar el tiempo que estuve fuera, analizar mucho, ver los errores. Miré muchos vídeos, físicamente trabajé muchos aspectos que, cuando estás compitiendo, quizá no trabajas. La idea era volver al ritmo del equipo, que es difícil cuando está tres meses fuera", reveló en una reciente entrevista.

La lesión no ha frenado su progresión. A sus 23 años, Araujo es un puntal para Xavi Hernández, una de las personas claves que, según el futbolista, explican su buen rendimiento. "Con la llegada de Xavi aprendí muchísimo más porque él nos devolvió la filosofía Barça, que se había perdido en los últimos años. Yo soy el que más aprendí, pero el equipo cambió y se está viendo en los resultados", reflexiona. Visto su rendimiento reciente, va camino de ser uno de los mejores centrales de Europa.