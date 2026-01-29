Las apuestas en Inglaterra lo tienen claro: Emery será el sucesor de Arbeloa en el Real Madrid

Inglaterra se ha levantado este jueves agitada por la posibilidad de perder a uno de sus entrenadores de moda en la Premier League. Unai Emery, técnico español de 54 años, se ha convertido en foco de la actualidad deportiva en las Islas ante la posibilidad de que sea el escogido por el Real Madrid para reemplazar a Álvaro Arbeloa la próxima temporada. Una opción que en Reino Unido se toman muy en serio, no como un rumor más, sino como una vía firme.

Lo demuestra el enorme vuelco que ha dado esta posibilidad en las apuestas de Betfair, un termómetro históricamente fiable de los movimientos del mercado. En sólo unas horas, este indicador ha disparado casi por seis las posibilidades del entrenador de Hondarribia. Al comienzo del día se valoraba con un 5,88% la probabilidad implícita de que diera el salto de vuelta a España vía Bernabéu. Ahora esa opción se ve como la más viable, con una probabilidad del 33%. Traducido, estas opciones se han multiplicado 5,67 veces, lo que, en Reino Unido, se interpreta como un movimiento serio. Muy serio.

Los pronósticos ya vaticinaron el futuro de Xabi Alonso

No es la primera vez que los pronósticos de Betfair señalan la trayectoria del futuro, especialmente en lo referente a traspasos de entrenadores o jugadores de la Premier League. Bien sea con su llegada o con su salida.

El ejemplo más reciente también tiene reflejo en el Real Madrid. Apenas unas horas después de que Xabi Alonso fuera despedido, Betfair señaló al Liverpool como el equipo al que iría el tolosarra como futuro destino. Ahora aquella opción empieza a ser movimiento en firme, con contactos directos entre los ‘Red’ y el preparador, como se ha informado ya tanto en España como en Reino Unido.

En la liga inglesa el impacto de esta opción ha sido enorme porque se considera al técnico, ex del Sevilla, Villarreal, Valencia, PSG o Arsenal, entre otros, uno de los mejores del momento a la misma altura que Mikel Arteta (líder en la Premier y la Champions League) o Pep Guardiola.

Bajo su mando, el Aston Villa logró clasificarse para la Champions League y poner en apuros, en cuartos, al PSG. Esta temporada el equipo es el favorito a ganar la Europa League y se ha colado en la disputa por la Premier, una batalla en la que están, precisamente, el Arsenal y el Manchester City. Bajo este palmarés, no es de extrañar que pudiera despertar el interés del Real Madrid.

Otros nombres para el Real Madrid

Noticias relacionadas

Más allá de esta ‘revolución’ surgida a partir del nombre de Emery, los pronósticos consideran a Arbeloa como la opción más factible para seguir el curso que viene, una opción a la que los resultados están quitando fuerza, tanto en las apuestas como en la vida real. Otros nombres con los que se analiza el posible nuevo dueño del banquillo blanco son Klopp, Zidane, Tuchel o Maresca, aunque, por ahora, como opciones frías dentro de este ‘termómetro’ de tendencias que son los pronósticos de Betfair.