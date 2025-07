⁠⁠En las antípodas de Lamine Yamal o los ‘10’ más decepcionantes de Barça y Real Madrid

En el fútbol, hay dorsales que tienen un lugar privilegiado en la historia y jugadores que, para bien o para mal, han quedado ligados a un número que los ha marcado para siempre. Uno de esos, sin lugar a dudas, es el mítico ‘10’. Más allá de ser un simple número, ha sido asociado tradicionalmente con aquellos jugadores que tenían una chispa especial y que eran los encargados de organizar, inspirar o marcar las diferencias en momentos clave. Y desde que LaLiga introdujo los dorsales fijos en la temporada 1995-96, este número ha adquirido un peso aún mayor, aunque no siempre ha sido sinónimo de éxito.

En el Real Madrid, se está viviendo ahora un proceso de reconstrucción y la salida de Luka Modric del equipo después de doce años portando la elástica blanca así lo refleja. El croata ha puesto rumbo a la Serie A, concretamente al AC Milan, y ha dejado huérfano el mítico dorsal 10 madridista. Su próximo dueño no está confirmado aún, pero todo apunta a que Kylian Mbappé será quien asuma el peso de esa camiseta.

Por su parte, el FC Barcelona también se encuentra en un momento clave en su historia, sobre todo de cara al futuro. El conjunto azulgrana ha hecho oficial la renovación de su joven estrella, Lamine Yamal, hasta 2031, y además ha confirmado que el español llevará el número que en épocas pasadas se le atribuía a Lionel Messi. El club tiene en él muchas esperanzas, y espera que sea el líder del equipo a corto plazo pese a su corta edad. Tanto es así que en Can Barça ya sueñan con ver a Lamine Yamal levantando su primera UEFA Champions League, un título que el club no gana desde 2015. Según las apuestas de Betfair, la probabilidad implícita de que esta temporada los culés consigan la ‘Orejona’ es del 14,29%, siendo uno de los favoritos en la máxima competición continental.

Luces y sombras del dorsal 10 en el Camp Nou

Antes de la era Messi, el ‘10’ culé por excelencia junto a Ronaldinho y Maradona, ha habido otros jugadores que si bien han sido responsables de lucir ese número han estado lejos de lo que se esperaba de ellos. Uno de los casos más recordados es el del finlandés Jari Litmanen, fichado en 1999 procedente del Ajax. A su llegada a Barcelona, las expectativas con su llegada eran muy altas, pero en dos temporadas apenas disputó 33 partidos oficiales, marcando solamente cuatro goles.

Un caso aún más sonado fue el del delantero argentino Juan Román Riquelme. Histórico futbolista de Boca Juniors y consagrada estrella en Sudamérica llegó al FC Barcelona en 2022 para ser uno de los grandes jugadores del momento en Europa. Sin embargo, a pesar de su visión de juego y su técnica, no fue una pieza clave de los azulgranas y tuvo un rendimiento muy irregular, dejando solamente seis goles en 42 partidos.

Entre Ronaldinho y Messi hicieron olvidar a estos ‘dieces’ a los que la responsabilidad les pesó demasiado. Pero tras la salida del argentino todo volvió a comenzar. El dorsal 10 pasó a Ansu Fati, en una decisión tan arriesgada como prometedora. Con el gran objetivo de seguir vinculando La Masia a ese número, se quería dar la confianza a un futbolista al que las lesiones no le estaban dejando brillar. Pese a que había debutado por todo lo alto en la temporada 2019-20, no pudo recuperarse del todo físicamente y quedó lastrado para las siguientes campañas. Aunque el club había confiado en él, finalmente este verano se anunció su marcha al AS Mónaco, después de disputar desde la 2019-20 123 partidos y de marcar 29 goles. La próxima temporada será la de Lamine Yamal, quien se enfrenta a la gran oportunidad de triunfar con el número 10 culé, siendo esta otra gran apuesta de futuro de la entidad azulgrana.

La herencia del 10 madridista

Como si se tratase de un intento por copiar la misma historia que se vivía en el Camp Nou, el Real Madrid también ha sufrido episodios igualmente accidentados y rocambolescos con ese mítico dorsal. Uno de los casos más recordados es el del brasileño Robinho, quien llegó en 2005 con el cartel de galáctico y de futura estrella mundial. A pesar de su talento y algunas actuaciones destacadas, su trayectoria tuvo más sombras que luces y en cuatro temporadas disputó 137 partidos y marcó 35 goles, pero acabó siendo traspasado al Manchester City en 2008.

Por otra parte, en una decisión que sorprendió a propios y extraños, el número 10 le fue entregado en 2009 a Lassana Diarra, un futbolista polivalente que el Real Madrid había incorporado del Portsmouth. Aunque permaneció en el equipo varias temporadas en las que combinó roles importantes con papeles secundarios, jugó solamente 87 partidos en los que marcó un único gol. Ahora, en el caso del Real Madrid el 10 queda libre después de que Luka Modric abandonase el club. Y si bien aún no tiene un sustituto oficial como sí lo tiene el FC Barcelona, todo parece indicar que será Kylian Mbappé quien recoja el testigo del croata.