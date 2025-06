⁠⁠América mira de tú a tú a Europa en el Mundial

El Mundial de Clubes transcurre por su segunda jornada y lo hace en un momento en el que todos los equipos están empezando a igualar sus fuerzas, siendo este un torneo muy corto que exige dar el cien por cien desde el primer minuto hasta el último. Los clubes europeos afrontan además la competición tras una larga campaña a nivel nacional e internacional, mientras que los equipos americanos lo hacen en mitad de sus respectivas competiciones.

De esta manera y con las fuerzas igualadas, lejos de lo que se podría esperar antes del comienzo del campeonato, la realidad es que América ya no juega a la sombra de Europa y que la superioridad que se presuponía de clubes como el PSG, el Oporto, el Real Madrid o el Atlético de Madrid está todavía lejos de producirse. En una competición que reúne por primera vez a 32 clubes de todos los continentes bajo un nuevo formato, los equipos americanos han logrado resultados que rompen todos los patrones.

En este sentido, ha sido muy destacada la victoria por un solitario gol que Botafogo firmó ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El vigente campeón de la Champions se vio sorprendido por los brasileños y perdió los tres puntos. Sin embargo, según las apuestas de Betfair siguen siendo los grandes favoritos para llevarse la victoria final y tienen una probabilidad implícita del 25,00% de levantar el trofeo.

Un triunfo que hace caer al campeón de Europa

El club brasileño, que se clasificó para el Mundial como campeón de la Copa Libertadores en 2024, derrotó al actual campeón de Europa con un planteamiento que sorprendió a los parisinos desde el primer momento. Con una gran defensa y un solitario gol de Igor Jesús en el minuto 36 del partido, Botafogo selló la victoria ante un PSG que alineó a futbolistas de talla mundial como Kvaratskhelia, Vitinha o Achraf Hakimi.

Más allá de los tres puntos vitales que se llevaron los cariocas y que los acercan a la siguiente fase, el resultado entra de lleno en los libros de historia. Y es que se trata de la primera vez en 13 años que un equipo sudamericano es capaz de derrotar al campeón europeo en una competición oficial de la FIFA.

Los clubes europeos, lejos del nivel esperado

Pero no solo el PSG ha sufrido en sus propias carnes la intensidad y la dificultad que atañe enfrentarse a clubes sudamericanos. EL subcampeón de la UEFA Champions League, el Inter de Milán, no pudo pasar del empate a uno en la primera jornada ante Rayados de Monterrey. Un gol de cabeza de Sergio Ramos en el minuto 25 adelantó a los mexicanos y más tarde, en el 42, Lautaro Martínez firmó el empate en el marcador, que ya no se movería más en el resto del encuentro.

Otro caso muy llamativo es el del Inter Miami, el equipo encabezado por Lionel Messi y que cuenta en sus filas con jugadores como Sergio Busquets, Jordi Alba o Luis Suárez. Los pupilos de Javier Mascherano, que en la primera jornada no pudieron pasar del empate a cero frente al Al-Ahly, vencieron por 2-1 al Oporto, logrando así algo inédito. Se convirtieron en el primer equipo de la CONCACAF que consigue superar a un rival europeo en una competición oficial. Como no podía ser de otra manera, el partido lo decidió Leo Messi con un gol de falta marca de la casa en el minuto 54 y tras resistir lo que restaba de encuentro con una defensa que sufrió con los balones aéreos, firmaron la primera victoria en este torneo.

Ocho partidos sin conocer la derrota

Como ha quedado demostrado en estas dos primeras jornadas, el poderío sudamericano no se limita tan solo a un partido, sino que es una constante que se viene repitiendo. Con la victoria de Botafogo ante el PSG, ya son ocho los partidos en los que los equipos de Sudamérica no conocen la derrota. Entre esos partidos, destacan los cuatro puntos que ha logrado Palmeiras con una victoria y un empate, los seis que ha cosechado Botafogo con en dos partidos, las victorias de Flamengo y River Plate y los empates de Fluminense y Boca Juniors en sus respectivos partidos.

La otra cara de la moneda son los equipos europeos, que no están atravesando su mejor momento. A la derrota del PSG y el empate del Inter de Milán se suman los empates del Oporto y del Real Madrid, clubes que han mostrado claros signos de cansancio y de falta de ritmo en buena parte de los encuentros. La tercera y última jornada volverá a poner a prueba a los equipos sudamericanos y el Atlético de Madrid se tendrá que enfrentar y superar a un Botafogo que llega en racha si quiere seguir en la competición. Los rojiblancos tendrán que ganar además por tres goles o más de diferencia para pasar de fase, dando por hecho de que el PSG cumplirá ante el Seatle sounders.