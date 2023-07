Álvaro Rodríguez, del nuevo Raúl… ¿a no tener hueco en los planes del Real Madrid?

El canterano se ha quedado en Madrid y no ha viajado junto al resto de sus compañeros a la gira que los blancos está haciendo por EEUU. El delantero jugó algunos minutos la pasada temporada con el primer equipo y llegó a marcar el empate en el derbi del Bernabéu ante el Atlético de Madrid.

No hay que llamar a la puerta, hay que derribarla. Así dicen casi todos expertos que debe ser la actitud de un canterano, y más si se trata de un canterano del Real Madrid, en que las oportunidades son escasísimas. Y así lo hizo, Álvaro Rodríguez la pasada temporada. El delantero uruguayo, que partía como suplente en el Castilla se ganó un puesto en el equipo dirigido por Raúl a base de goles, y estas buenas actuaciones acabaron también llamando la atención de Carlo Ancelotti. El italiano no dudó en darle una oportunidad y el ‘chaval’ respondió llegando a marcar un gol al Atlético de Madrid en el Bernabéu que supondría a la postre el tanto del empate en aquel derbi. Sucedió justo después de dar una asistencia de gol en la jornada previa ante Osasuna. Igual que hizo Raúl en su debut en 1994, cambiando los navarros por el Zaragoza. El madridismo tenía nueva esperanza canterana.

Tras el derbi, dijo Ancelotti que Álvaro esta temporada iba a ser parte de la primera plantilla, pero sorprendentemente el jugador no ha viajado a la gira norteamericana, en la que el Real Madrid disputará cuatro partidos ante Milan, Fc Barcelona, Manchester United y Juventus de Turín. Una ausencia que llama la atención visto que el Rea Madrid sólo tiene un ariete en nómina (Joselu) a la espera de saber si el dorsal ‘9’ cae en manos de Mbappé.

Si el astro francés acaba llegando al Real Madrid es posible que lo mejor para Álvaro sea un cambio de aires y lo cierto es que no tendría muchos problemas para encontrar acomodo. Equipos como el Getafe, el Bayer Leverkusen, el Udinese italiano o el Benfica ya han mostrado interés por hacerse con los servicios del delantero del Real Madrid.

Recluido en Madrid, a las órdenes de Raúl

De momento el jugador se ha quedado en Valdebebas a las órdenes del que hasta ahora ha sido su entrenador en el Castilla, Raúl González Blanco. El eterno ‘7’ ha sido su gran valedor, porque el joven delantero partía en un principio como suplente, pero poco a poco se fue haciendo un hueco en el equipo titular. En las primeras jornadas, Iker Bravo, el futbolista que había llegado al equipo procedente del Bayern Leverkusen estaba siendo el elegido por Raúl para el puesto de delantero centro.

Pero con el paso de los partidos, Álvaro se hizo con el puesto de ariete del Casilla y ya no perdería hasta el último partido de la temporada en Elda, donde su equipo no pudiera finalmente conseguir el ascenso a segunda división. Sus actuaciones dieron mucho que hablar en el club y rápidamente Ancelotti vio en Álvaro una solución para sumar efectivos en ataque en el primer equipo, ante las constantes ausencias por lesión de Karim Benzema.

Debut de Álvaro Rodríguez

El debut de Álvaro llegó justo a principio de año. Fue en Copa del Rey ante el Cacereño, y aunque pueda parecer que se tratara simplemente de un premio para el jugador con unos minutos testimoniales, la realidad es que saltó al campo con empate a 0 y con su equipo siendo incapaz de hacerle un gol a un rival de Segunda Federación. Minutos después y con Álvaro ya en el verde, el Real Madrid encontró el gol, aunque Álvaro no tuviera demasiada trascendencia en la jugada puesto que se trató de una genialidad de Rodrygo Goes.

Para disputar sus primeros minutos en liga el uruguayo debía esperar algo más de un mes. Fue a mediados de febrero en el Sadar contra Osasuna cuando Ancelotti se veía obligado a dar entrada al canterano. El Real Madrid, que ya por entonces, andaba alejado del Barça, necesitaba imperiosamente la victoria para no descolgarse definitivamente del título de liga y a pesar de ir por delante en el marcador gracias a un tanto de Valverde, Osasuna no paraba de poner en aprietos a Courtois. Álvaro entro en el minuto 88, parecía que no iba a tener tiempo apenas para demostrar sus cualidades, pero fue capaz de dar dos asistencias de gol. La primera a Vinicius, aunque esta fuera anulada por fuera de juego y la segunda a Asensio que supondría el 0-2 definitivo.

Gol ante el Atlético en el Bernabéu

Pero su gran noche llegó sin duda sólo una semana después. El 25 de febrero y fue en su estadio, en el Santiago Bernabéu. Aquella noche de frío invierno en Madrid se disputaba el derbi entre el Real Madrid y el Atlético. A pesar del cartel, el partido fue un choque bastante aburrido en el que apenas había ocasiones, y en una jugada de estrategia los rojiblancos se adelantaron gracias a un tanto de José María Giménez.

Tras el gol el Real Madrid tocó arrebato, como de costumbre, pero apenas era incapaz de generar peligro a la portería rojiblanca. Y en el minuto 76 llegó la oportunidad para Álvaro. Ocho minutos después el Bernabéu enloqueció viendo como el joven canterano hacía el empate a 1 gracias a un espectacular cabezazo a la salida de un córner. Aquel día parecía que Álvaro había tirado abajo la puerta definitivamente, pero visto lo visto y con el jugador, hoy por hoy, fuera de la gira norteamericana, no parece estar tan claro.