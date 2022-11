La alternativa a Setién sigue pesando en el futuro del Villarreal pendientes de Luis Enrique

En Betfair, se contempla como una posibilidad muy alta que Marcelino sea el próximo entrenador del Villarreal a pesar de que Setién acaba de llegar Marcelino podría estar esperando la decisión de Luis Enrique tras el Mundial al mismo tiempo que Setién soporta una presión muy grande en sus primeros días

Quique Setién ya sabe lo que es ganar en LaLiga con el Villarreal. Lo consiguió este miércoles al imponerse el cuadro 'groguet' al Espanyol en Cornellà-El Prat en el que era el tercer partido del técnico cántabro como entrenador de los de La Plana bajo un contexto complicado para el técnico cántabro. "Esta victoria nos viene muy bien para el estado de ánimo y para recuperar un poco la confianza", valoró Setién. “Lo importante es que hemos conseguido marcar, por fin (no lo había hecho en los dos partidos anteriores de LaLiga) y hemos sumado los tres puntos", dijo satisfecho.

Tras este triunfo y después de que incluso se hubiese pedido su destitución desde la grada del Ciutat de València, Setién mira al futuro. "Estamos en un proceso que es muy largo. Hay muchas personas a las que debemos asociar. Hasta ahora, no hemos tenido tiempo para nada", concluyó y la realidad es, que a pesar de esta primera victoria, la situación de Setién no es buena en el Villarreal con muchas voces que claman que su estilo no casa con la actual plantilla diseñada por Unai Emery.

Según los pronósticos de Betfair, la sombra de Marcelino sigue planeando el Villarreal a pesar de que Setién acaba de aterrizar. Marcelino es un hombre considerado de la casa, actualmente sin equipo y que podría encargarse mañana mismo de ir al entrenamiento si hiciera falta... y si no tuviera otros planes. Porque Marcelino también es un nombre que suena de forma recurrente cuando se habla de las dudas de Luis Enrique sobre su continuidad en la selección.

Pendiente de Luis Enrique

¿Acudirá Marcelino a La Cerámica si le llama el Villarreal o querrá esperar a conocer la decisión del seleccionador sobre su futuro después de Qatar? Marcelino cuenta con el apoyo de una plantilla, liderada por Parejo, amigo íntimo del entrenador asturiano. Pero la Selección es tentadora y puede decantar la balanza hacia el "no" como respuesta. Según los pronósticos de Betfair, que Marcelino sea el próximo entrenador del Villarreal se paga a 2.88€ por euro apostado y es el entrenador con mayor índice de probabilidad de sustituir a Setién.

Pochettino ya dijo ‘no’

Tras Marcelino, un viejo conocido del fútbol español como Mauricio Pochettino emerge como el candidato más fuerte a sustituir a Setién. El técnico argentino había rechazado una oferta para dirigir al Aston Villa. Entonces, el club de Birmingham eligió a Unai Emery, que dejó el Villarreal para volver a la Premier League. Y el Submarino Amarillo tuvo que salir a buscar rápidamente a un entrenador: apuntó también a Poche, pero el santafesino también dijo que no. Entonces, el Submarino puso el foco en Quique Setién.

Quizá, una posible salida de Setién, podría hacer pensar de nuevo a la entidad amarilla en Pochettino y quizá también, el ex técnico del Tottenham toma una decisión diferente. Según los pronósticos de Betfair, que Pochettino ocupe el banquillo del Villarreal se paga a 5€ por euro apostado siendo la segunda opción con más opciones.

¿Quién Será el próximo entrenador del Villarreal?

1.- Marcelino -cuota 2.88

2.- Pochettino - 5.0

3.- Bordalás - 8.0

4.- Rafa Benítez - 11.0