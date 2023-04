Alonso podría perderse esto de su coche: en 2025

Aston Martin ha presentado las novedades en el túnel de viento que empezarán a notarse en dos años El piloto asturiano no tiene contrato con la escudería británica para esa temporada

Aston Martin está dispuesta a convertirse en la verdadera alternativa al reinado de Red Bull en el campeonato del Mundo de Fórmula Uno y ya trabaja en un nuevo túnel de viento que están construyendo en Silverstone y que podría estar listo para 2025.

La temporada no podría haber empezado mejor para la escudería británica, con un Fernando Alonso lanzado con tres podios en tres carreras. Todo un hito para el equipo que empezó el curso con unas altas expectativas que el piloto asturiano está cumpliendo con creces. Tan solo se resiste la victoria, aunque a estas alturas todos en el equipo confían en que llegará más pronto que tarde.

Entre tanto, los de Gaydon no quieren perder esa estela que ha arrancado este curso y se preparan para ser aún más competitivos con un nuevo túnel de viento en el que van a invertir algo más de 200 millones de euros. Por el momento, las obras van a buen ritmo y la escudería ha querido mostrar los avances a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.

Why does an #F1 factory need a pressure cooker and a walk-in freezer? The answer: Carbon Fibre.



Join Project Manager Guy Austin for a tour of our new factory build, ahead of team members beginning to move in next month.



Tap below to watch.