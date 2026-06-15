Alemania convierte la goleada en rutina

Alemania arrancó el Mundial con muchísima autoridad. Su 7-1 ante Curazao fue mucho más que una victoria contundente en el grupo E: confirmó una vieja relación de la Mannschaft con las goleadas mundialistas. La selección alemana ha marcado siete o más goles en cuatro ocasiones en la Copa del Mundo, más que cualquier otro país en la historia del torneo.

El partido, disputado en Houston, tuvo un inicio que permitió a Curazao soñar durante unos minutos. El equipo caribeño, debutante en el gran escenario mundialista, encontró su momento de gloria con el gol de Livano Comenencia, que significó el 1-1 provisional y el primer tanto de su selección en una Copa del Mundo. Alemania, sin embargo, respondió con la frialdad de una potencia: aceleró antes del descanso y convirtió la segunda parte en un monólogo ofensivo.

La goleada tuvo varios nombres propios: Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Nathaniel Brown, Deniz Undav y un Kai Havertz que firmó un doblete para cerrar una noche de dominio absoluto. Para el equipo de Julian Nagelsmann, el resultado supone una declaración de intenciones; para Curazao, una derrota dura pero también un hito imborrable.

Porque, más allá del marcador, Curazao también entró en la historia. Con su gol, se convirtió en la 11ª selección de CONCACAF que marca en un Mundial. Solo África, con 12 equipos goleadores, y Europa, con 33, cuentan con más países que hayan visto puerta en la competición.

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Alemania volvió a exhibir músculo competitivo y voracidad en el área. Curazao, pese al golpe, dejó una imagen de valentía y un registro para siempre. En una noche de siete goles alemanes, el pequeño debutante también encontró su lugar en la memoria del Mundial.