Alcaraz quiere destruir la 'octava maravilla'

Wimbledon abre sus puertas a una nueva inédita e histórica edición, con los nombres de Alcaraz y Djokovic como los grandes favoritos El serbio quiere igualar a Federer con su octavo trofeo en la Catderal del tenis, algo que Carlitos quiere evitar a toda costa

Sin tiempo para el descanso, el mundo del tenis se adentra de lleno en el tercer Grand Slam de la temporada. Wimbledon arranca este lunes en una edición que será de nuevo inédita y especial, como lo es cada año el gran torneo sobre hierba.

Novak Djokovic se cita de nuevo con la historia en un Wimbledon que puede suponer su 24º Grand Slam, consiguiendo el pleno hasta el momento este 2023 y además empatar con ocho títulos sobre la hierba londinense con el gran maestro del torneo, Roger Federer.

Desde 2017 no se ha visto a nadie que no sea 'Nole' celebrar en la central del All England Club, a excpeción del fatídico 2020, en el que la pandemia por la Covid impidió la disputa del torneo.

Alcaraz, la gran amenaza

La octava maravilla, la misma que puede conquistar Djokovic a partir de este próximo lunes, aunque como ya es habitual, con un gran candidato a fastidiarle la fiesta. Ni más ni menos que Carlos Alcaraz, quien está dispuesto a romper todas las cábalas.

ras la disputa de la gira de tierra batida, vaticinar que Alcaraz llegaría en plenas facultades parar disputarle este Wimbledon a Djokovic era casi una temeridad. Pero una vez dejados atrás los problemas físicos que le mermaron en la semifinal de Roland Garros, demostró hace una semana atrás en el torneo de Queen's que la hierba tampoco es obstaculo para su imparable ascensión.