Alcaraz tiene un plan: así es la operación ‘Roland Garros 2023’

La sorprendente caída de Alcaraz del Masters 1000 de Roma se debe leer en modo Roland Garros. El descanso obligado podría ser clave para ganar en París “Por supuesto tendré que entrenar. Si quiero ir a París en buena forma tengo que entrenar y ser mejor”, dijo Alcaraz al salir de Roma aludiendo a su preparación

Dura e inesperada derrota la que sufrió Carlos Alcaraz ante Fabian Marozsán en el Masters 1000 de Roma. El español llegó al torneo sabiendo que sólo con disputarlo se convertía de nuevo en número 1 y quizás pecó de exceso de relajación al saber que el principal objetivo de este evento ya lo tenía cumplido. Esta derrota es tan solo la número tres de Alcaraz en lo que lleva de temporada, unos datos espectaculares para estar ya en el ecuador.

Podría dejar alguna duda de cara a Roland Garros sobre todo por cómo le jugó su rival, quitándole todo el tiempo para pensar y golpeando muy duro y muy profundo. Una estrategia similar a la usada por Emil Ruusuvuori en Madrid y que estuvo bastante cerca de funcionarle. Tuvo al murciano contra las cuerdas.

Por ese motivo hay algo de preocupación en torno a su figura, ya que parece que los rivales han descubierto la mejor forma de jugar para ganar a Carlitos. De todos modos, no hay que olvidar que Alcaraz no tuvo su día y que los torneos de Barcelona y Madrid le han dejado muy cansado tanto física como mentalmente. “Voy a descansar un poco. Realmente necesito algunos días para resetear mi mente un poco y para estar fresco para Roland Garros”, comentó tras esta derrota.

El plan para Roland Garros

Según los pronósticos de Betfair, que Carlos Alcaraz gane Roland Garros se paga con la cuota más baja de todas y no ha afectado lo más mínimo lo ocurrido en Roma. Es decir, que sigue siendo el favorito a ganarlo. Que Alcaraz venza en París y se lleve la Copa de los Mosqueteros cotiza a 2.38€ por euro apostado. Que lo haga Djokovic, segundo jugador mejor situado, se instala en los 2.88€ por euro apostado. Todo apunta a que habrá otro duelo hispano-serbio en sobre el polvo de ladrillo parisino, aunque esta vez con distintos protagonistas.

Alcaraz tiene un plan. Un día después de ganar su quinto título como profesional, el cuarto del curso y el segundo consecutivo, Carlos Alcaraz piensa en un descanso activo porque a la vuelta de la esquina está Roland Garros (22 de mayo al 5 de junio). Su siguiente objetivo es estrenar su palmarés de 'majors' y la primera oportunidad se le presenta sobre el polvo de ladrillo de las pistas del Bois de Boulogne. En 2021 ya alcanzó la tercera ronda. En este plan también hay una fijación en la hierba ya que antes de Wimbledon su idea es no desgastarse mucho. Alcaraz jugará un solo torneo oficial, el Open 500 de Queen's (13 al 19 de junio) para preparar la gran cita de Londres, un certamen que le gusta y le atrae especialmente por su elegancia.

“Es el jugador para vencer”

Djokovic lo tiene claro cuando se le pregunta sobre el murciano. “Extraño que no hayamos estado en el mismo sorteo desde el comienzo de la temporada, pero ambos tuvimos nuestras circunstancias. Pase lo que pase, Carlos será el Nº1 después de este torneo de manera merecida, ha estado jugando un tenis impresionante, a gran nivel. Es el jugador que vencer en esta superficie, sin duda. Por supuesto, depende de si Nadal juega o no en Roland Garros, pero Alcaraz llegará como uno de los máximos favoritos, sin lugar a duda. Solo nos enfrentamos una vez, el año pasado en Madrid, aquí creo que solo podríamos vernos en la final, algo que a los dos nos encantaría”, sentenció el serbio.

“Por supuesto tendré que entrenar. Si quiero ir a París en buena forma tengo que entrenar y ser mejor. En estos meses no he podido entrenar más de tres, cuatro días seguidos. He estado jugando mucho. Va a ser muy útil para mí tener días en casa entrenando y preparándome para Roland Garros", concluyó el tenista murciano.

Fin a la era ‘teenager’

Carlos Alcaraz cerró su etapa 'teenager', que concluye cumplidos los 20 años, con 118 partidos ganados. No entró en el top-10 ATP de los adolescentes con más victorias ya que el sueco Bjorn Borg dejó el récord en 280, dejando incluso muy atrás al segundo, el alemán Boris Becker (189). Rafa Nadal es quinto con 154.

El español sumó en su período adolescente 9 títulos: Umag 2021; en 2022 Río, Miami, Godó, Madrid y US Open; en lo que va de temporada, Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona y Madrid de nuevo. El plan para Roland Garros se antoja clave para ver su evolución en la tierra más exigente.