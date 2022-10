Alcaraz y Nadal igualan un registro del año 2000 y van a por otro del 1996

Desde el año 2000 ningún país dominaba las dos primera posiciones del tenis mundial Nadal desplazó a Ruud de la segunda posición

Las actualizaciones semanales del ranking ATP no paran de producir buenas noticias para el tenis español. Tres semanas después de que Carlos Alcaraz se convirtiera en el No. 1 más joven en la historia con su título del US Open, Rafael Nadal es desde este lunes número 2.

Aseguran así, la primera vez desde el año 2000 que dos jugadores del mismo país integran el Top-2 del escalafón mundial. La última vez que esto pasó fue en agosto del 2000, cuando el estadounidense Andre Agassi ocupaba el No. 1 del mundo y era escoltado por su compatriota Pete Sampras.

Que el No. 1 y el No. 2 del ranking sean Alcaraz y Nadal también es un premio a los dos mejores tenistas del año. De hecho, los dos también lideran la Carrera A Turín, que solo cuenta los puntos de la temporada, para las cuales ambos están ya clasificados.

Objetivo: Final de año

Si los dos terminan en el Top-2 en este ranking de fin de año sería la primera vez desde 1996 que dos jugadores del mismo país dominan las dos primeras plazas del ranking de fin de año. Hace 26 años lo consiguieron Sampras y Michael Chang.

En tal caso, España también se convertiría en el primer país distinto a Estados Unidos en tener tanto al No. 1 como al No. 2 en un ranking de fin de año.