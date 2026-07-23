Adeyemi llega lanzado al Barça

Karim Adeyemi llegará al FC Barcelona con la confianza por las nubes. El extremo alemán pondrá rumbo al conjunto azulgrana después de completar una temporada 2025/26 de gran nivel con el Borussia Dortmund, en la que ha demostrado ser uno de los futbolistas más determinantes del equipo alemán. Los números reflejan a la perfección su influencia: participó directamente en un gol cada 115 minutos en partidos oficiales.

En los 1.836 minutos que disputó entre todas las competiciones, Adeyemi firmó 10 goles y repartió 6 asistencias, alcanzando un total de 16 participaciones directas en tantos del Borussia Dortmund. Unos registros que ponen de manifiesto su capacidad tanto para definir las jugadas como para asistir a sus compañeros, convirtiéndose en una referencia constante del ataque amarillo.

Más allá de las estadísticas, el internacional alemán ha dado un paso adelante en su madurez futbolística. Su velocidad sigue siendo una de sus grandes armas, pero a ella ha añadido una mayor precisión en la toma de decisiones y una creciente eficacia en el último tercio del campo. Su capacidad para atacar los espacios, desbordar en el uno contra uno y generar peligro de manera continuada le ha convertido en un recurso imprescindible para el Borussia Dortmund.

El FC Barcelona incorpora así a un futbolista que llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Su versatilidad para actuar en cualquiera de las dos bandas, e incluso en posiciones más centradas, ofrece múltiples alternativas para el ataque azulgrana. Además, su perfil encaja con un equipo que busca profundidad, velocidad y desequilibrio en los metros finales.

Con una participación directa en un gol cada 115 minutos, Adeyemi aterriza en el Barça avalado por cifras propias de un atacante de primer nivel. El reto ahora será trasladar ese rendimiento al fútbol español y convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto azulgrana. Si mantiene la eficacia mostrada durante la última campaña en Dortmund, el conjunto culé sumará un futbolista capaz de marcar diferencias desde el primer día.