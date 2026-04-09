Aday Mara rompe su techo en la Final Four

Aday Mara eligió el mejor día posible para firmar el partido más explosivo de su carrera. El pívot español, hoy figura de Michigan, alcanzó por primera vez los 25 puntos en un encuentro el sábado en la Final Four, con una actuación dominante que disparó el impacto de su torneo y colocó su nombre en un registro histórico muy poco habitual. Según Opta, Mara es el primer jugador cuya primera vez superando los 25 puntos llega en una Final Four desde 1971, cuando Steve Patterson anotó 29 en la final y ayudó a UCLA a conquistar su quinto título consecutivo.

En la pista, su partido fue mucho más que una cifra redonda. Mara castigó en la pintura, sacó faltas, corrió bien la transición y, sobre todo, protegió el aro como un especialista, obligando a Arizona a terminar muchas posesiones con tiros forzados. Michigan, que ya venía con una marcha altísima en el torneo, se apoyó en su energía para abrir brecha y convertir la semifinal en un golpe de autoridad que los llevó directos al partido por el campeonato.

El contraste con la estadística histórica es lo que le da dimensión al momento: lo normal es que un “primer 25+” llegue en un partido de temporada regular, en un día de inspiración puntual o con muchos tiros. Que ocurra en la Final Four significa hacerlo bajo máxima presión, con todo el país mirando, y contra una defensa preparada para cerrarte cada espacio. Ese salto, precisamente, es el que suele separar a los grandes talentos de los jugadores que, además, deciden.

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Mara, que ya venía ganando protagonismo, convirtió la semifinal en una carta de presentación definitiva: no fue solo su noche más anotadora, fue su noche más simbólica. Y en un torneo donde los momentos pesan tanto como los números, firmar tu primer gran partido justo ahí te pone en otra categoría.